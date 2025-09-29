Forio, si affida il servizio di manutenzione dei sentieri

A breve a Forio verrà affidato il servizio di manutenzione dei sentieri comunali e dei sistemi idraulico forestali nonché di pulizia dei sistemi di raccolta delle acque piovane presenti sul territorio della durata di un anno.

Una iniziativa approvata con delibera di Giunta strettamente legata al progetto del Cammino Regionale denominato “Il Cammino di Tifeo” che verrà realizzato d’intesa con i Comuni di Ischia, Barano, Lacco Ameno e Serrara Fontana ed il Consorzio Regno di Nettuno e in accordo con il Commissario Legnini. Un itinerario naturalistico e storico-culturale per promuovere lo slow tourism.

La manutenzione programmata consentirà, nell’ambito del territorio comunale di Forio, «il mantenimento costante delle condizioni fruibilità, di sicurezza, della viabilità e della vivibilità della sentieristica comunale».

Il quadro economico del servizio per 12 mesi presenta l’importo complessivo di 74.174,94 euro, di cui 58.127,09 soggetto a ribasso.

In esecuzione della delibera di Giunta il rup, la responsabile dell’VIII Settore arch. Federica Verde, competente alla tutela e valorizzazione dei sentieri, si è prontamente attivata per l’affidamento. Ha deciso di procedere mediante trattativa diretta sul Mepa contrattando con l’impresa foriana “COS.MAT.”, che è risultata idonea a fornire il servizio in tempi compatibili con l’esigenza da soddisfare.

Approvata la procedura di affidamento e il capitolato tecnico, resta solo da formalizzare l’affidamento per concludere l’iter in tempi brevi. La spesa complessiva impegnata, Iva compresa, intanto ammonta a 72.014,51 euro.