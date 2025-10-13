Forio, sgombero per due piani della Torre Chevalley De Rivaz “Quattrocchi”

La storica Torre Quattrocchi nel centro di Forio, già oggetto di lavori di messa in sicurezza, è stata successivamente danneggiata dal terremoto del 2017, tanto da rendere necessaria l’inibizione e lo sgombero delle aree interessate fino all’eliminazione del pericolo. Il responsabile del Settore VII arch. Nicola Regine, competente all’Edilizia Privata, ha dunque adottato ordinanza contingibile e urgente.

Lo storico edificio danneggiato dal terremoto del 2017: «… lesioni longitudinali sulla parte interna della parete Est e su tutta la verticale, interessando in particolar modo il secondo ed il terzo livello del fabbricato»

Il provvedimento dapprima ripercorre gli eventi anteriori al sisma, ad iniziare dall’ordinanza del 2014 con cui il Comune sollecitava l’immediata esecuzione di tutti gli interventi necessari alla eliminazione dello stato di pericolo «dovuto alla potenziale caduta di intonaci e stucchi dal cornicione dell’immobile». La Soprintendenza a sua volta invitava l’Ente ad attivarsi a fronte della situazione di degrado relativa alle facciate. Veniva così adottata ad agosto 2015 ulteriore ordinanza che oltre alla rimozione di tutte le parti in procinto di crollare, intimava che i lavori a farsi «comprendessero anche interventi di consolidamento».

Lavori eseguiti nel 2016, come certificato dal tecnico incaricato dai privati. Sta di fatto che a marzo 2017 veniva emessa una nuova ordinanza per l’esecuzione degli interventi di rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura della facciata.

Trascorreva qualche mese e il 21 agosto si verificava il terremoto. L’arch. Regine in proposito evidenzia in particolare il pericolo causato dal rischio di distacchi e/o crolli dai fabbricati danneggiati sulle aree pubbliche e private.

A novembre 2022 i tecnico comunali Olga De Stefano e Giampiero Lamonica, la Struttura Commissariale e il tecnico incaricato Morgera effettuavano un sopralluogo alla Torre «al fine di verificare danni derivanti dalle sollecitazioni prodotte dal sisma». Trascorreva un altro anno e a seguito della relazione dei Vigili del Fuoco a settembre 2023 veniva adottata ennesima ordinanza essendo stata constatata la caduta di calcinacci e si disponeva l’esecuzione di «urgenti interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e lavori di riparazione compresi balconi, terrazzi, e finestre».

Il tecnico incaricato comunicava l’avvio della progettazione e della pratica per ottenere il previsto contributo per gli interventi conseguenti al sisma.

Per la “Torre Chevalley De Rivaz”, comunemente indicata come Torre Quattrocchi, trattandosi di edificio sottoposto a vincoli storico-artistici, la Soprintendenza rilascia nulla osta «all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza coronamento torre con l’installazione di nuova rete metallica in sovrapposizione a quella esistente».

RETI METALLICHE AL CORONAMENTO

La pratica per il contributo è stata istruita dalla Struttura Commissariale, gli interventi al coronamento sono stati eseguiti e dichiarati ultimati dal tecnico incaricato ad aprile scorso, relazionando: «I lavori hanno visto incamiciare il coronamento con una doppia rete metallica sostenuta da funi in acciaio, poste in senso longitudinale e trasversa/e, opportunamente tese e fissate al supporto murario mediante occhielli infissi, accompagnati da barre di acciaio sempre infisse al basamento del coronamento interno ed esterno della Torre. Le reti, come dimostrano le foto allegate, rimangono aderenti al supporto costruito assicurato la tenuta di eventuali distacchi e scongiurando pericoli di caduta materiale».

Sta di fatto che il terremoto ha inflitto ulteriori “ferite” alla Torre, che interessano l’androne. Ed infatti a settembre è stato comunicato al Comune l’inizio di nuovi lavori di messa in sicurezza essendo state riscontrate «lesioni longitudinali sulla parte interna della parete Est e su tutta la verticale, interessando in particolar modo il secondo ed il terzo livello del fabbricato».

In pochi giorni è stato montato il ponteggio con puntellamento, ma l’arch. Regine non vuole correre rischi. Nell’ordinanza evidenzia che «il quadro fessurativo riscontrato nel secondo e terzo livello della Torre risulta compatibile con i danni scaturiti da sollecitazioni sismiche». E che «la situazione rilevata può compromettere l’incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità».

Ribadito che in quelle porzioni di fabbricato «risultano presenti condizioni tali da non consentirne l’uso» e stante l’urgenza, ha dichiarato «l’inagibilità del secondo e del terzo livello della “Torre Quattrocchi” inibendone l’utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l’esecuzione di tutte le opere necessarie».

Di conseguenza ha ordinato «Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo delle parti in questione relative al secondo e terzo livello (primo e secondo piano) dell’edifico costituente la Torre quattrocchi, ai proprietari, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza; ai proprietari, o chiunque ne abbia la disponibilità a qualunque titolo, procedano ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l’eventuale delimitazione dell’area al fine di impedire l’accesso a chiunque».

L’ordinanza resterà valida «sino all’avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l’immobile ora dichiarato inagibile».