Forio, sculture di sabbia sulla spiaggia del porto

La spiaggia interna al porto di Forio, antistante il Palazzo Municipale, sarà adornata con sculture di sabbia. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di aderire alla richiesta dell’artista Antonio Iannini, che per la realizzazione ha richiesto il patrocinio e un contributo economico.

La delibera di Giunta ricorda che il Comune «promuove e sostiene iniziative culturali e artistiche volte alla valorizzazione del territorio, alla promozione turistica e alla partecipazione della cittadinanza alla vita culturale del paese».

L’iniziativa viene considerata di rilevanza artistica e culturale «e rappresenta un’opportunità di valorizzazione del litorale comunale, con potenziale richiamo turistico e promozione dell’immagine del territorio». Riconoscendo «il valore delle espressioni artistiche anche nelle forme non convenzionali, come la realizzazione di sculture di sabbia, che uniscono arte, creatività, rispetto per l’ambiente e fruizione pubblica».

La società “Marina del Raggio Verde” ha autorizzato l’utilizzo dell’area interessata, che ricade appunto nell’ambito del porto turistico. Quanto al contributo richiesto per l’acquisto dei materiali strettamente necessari alla realizzazione delle opere, si precisa che «l’intervento comunale sarà limitato a tale supporto in natura, senza erogazione diretta di somme di denaro».

Via libera al patrocinio morale del progetto di interesse pubblico e a un contributo massimo di 500 euro che coprirà una serie di spese: «acquisto e posa di tavole di legno e paletti per la delimitazione dell’area destinata alle sculture; installazione di faretti per l’illuminazione notturna delle opere; messa in opera di una telecamera di videosorveglianza a tutela delle installazioni; noleggio di un bobcat per il rapido spostamento della sabbia necessaria alla lavorazione; fornitura di un tubo per l’acqua di almeno 30 metri per l’umidificazione della sabbia; fornitura di pranzi e cene al sacco direttamente sulla spiaggia per permettere all’artista di dedicarsi ininterrottamente alla realizzazione delle opere; eventuale concessione di maggiore metraggio di spiaggia per consentire la creazione di più opere o di dimensioni maggiori».

Ai responsabili dei Settori V, VII e VI sono rispettivamente demandati gli adempimenti relativi al demanio, alla illuminazione notturna e alla videosorveglianza dell’area.