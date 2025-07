Forio riscopre la sua “Dolce Vita”: quattro giovedì tra stile, musica e nostalgia

A partire da giovedì 17 luglio, Forio si trasformerà in un set a cielo aperto per celebrare l’eleganza e la spensieratezza degli anni ’60. Prende il via “Forio la Dolce Vita”, il nuovo format dell’estate che animerà il centro storico per quattro giovedì consecutivi, regalando un viaggio emozionante nella memoria collettiva italiana.

L’iniziativa, promossa per valorizzare il patrimonio culturale e sociale del borgo, punta a ricreare l’atmosfera di un’Italia in pieno boom economico, con richiami al cinema, alla moda e alla musica che hanno segnato un’intera generazione.

Il programma prevede sfilate di Vespe e auto d’epoca, balli in piazza, concerti, installazioni vintage e tanto altro. Il centro di Forio si vestirà a tema, tra decorazioni retrò e angoli dedicati alla fotografia, per offrire un’esperienza coinvolgente e suggestiva.

Il dress code richiesto invita tutti i partecipanti a lasciarsi ispirare dallo stile degli anni ’60: abiti leggeri, foulard colorati, camicie fantasia, occhiali oversize e dettagli chic che richiamano l’inconfondibile glamour di quegli anni.

“Forio la Dolce Vita” non è solo un evento, ma un vero e proprio racconto urbano, in cui ogni angolo del paese diventa protagonista. Un invito alla leggerezza, alla condivisione e alla voglia di stare insieme, riscoprendo un’epoca in cui il futuro sembrava una promessa da afferrare con entusiasmo.

Appuntamento quindi ogni giovedì sera, dal 17 luglio per quattro settimane. Chi vorrà partecipare, non dovrà fare altro che portare con sé il proprio sorriso… e magari un tocco vintage. Forio vi aspetta. La Dolce Vita è tornata, e questa volta dura un mese.