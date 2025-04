Forio, ripristino per il muro crollato a Via Pietra

Piccola “emergenza” a Forio, in quanto di recente si è verificato il cedimento parziale di un tratto del muro di sostegno della sede stradale di via Pietra.

Il Comune si è attivato celermente per il ripristino e il responsabile del I Settore ing. Luca De Girolamo, competente ai lavori pubblici, ha proceduto all’affidamento.

L’importo base individuato mediante il Mepa ammonta a 24.493,33 euro oltre Iva e l’ingegnere ha contrattato con l’impresa locale “Costruzioni Ambrosino”, che ha offerto 24.300.

Importante provvedere a ripristinare la funzionalità del muro, ma qualche perplessità, come sovente accade, nasce dalla lettura del passaggio della determina che riporta di affidare «per un importo pari a euro 24.300 oltre sicurezza estrinseca di euro 734,80 ed oltre Iva e cassa per un totale complessivo quindi di euro 25.034,80» mentre successivamente De Girolamo indica come spesa complessiva di 30.542,46 euro…