Forio, riparate le casette dell’acqua

Dopo gli interventi degli operatori la casa dell’acqua della Chiaia è perfettamente funzionante (risolto il problema della temperatura).

Purtroppo, invece, la casa dell’Acqua di Rione Umberto I ha un problema di malfunzionamento non dovuto alla gestione della casetta ma alla rete elettrica dell’intera zona. In ciò il lavoro da eseguire è molto più complesso di quanto si pensasse. Il servizio è ad intermittenza, e quindi non se ne garantisce la completa fruizione. Nei prossimi giorni vi saranno ulteriori interventi.