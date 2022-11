Forio, riecco il Consiglio comunale

E’ convocato per lunedì 14 novembre alle ore 9.00, presso la sala consiliare “Avv. V. Mazzella” del “vecchio municipio”, il Consiglio comunale di Forio.

All’ordine del giorno tredici punti, di cui dieci riguardano il riconoscimento di altrettanti debiti fuori bilancio. All’undicesimo punto figura invece l’approvazione della variazione di bilancio esercizio per l’esercizio 2022. A seguire l’affidamento del servizio di tesoreria per il triennio 2023-2025. Solo all’ultimo punto, come è “consuetudine”, è stata inserita la richiesta di convocazione presentata dai consiglieri di opposizione, che sollecitano la discussione di problematiche importantissime e urgenti, quali la sicurezza del territorio, il caro bollette, l’Imu non dovuta per la prima casa, eccetera.

Quanto ai debiti fuori bilancio da approvare, la maggior parte riguarda sentenze del Giudice di Pace di Ischia che vedono soccombente il Comune, presumibilmente chiamato in causa per il risarcimento di danni per incidenti o cadute. Un caso a parte, il rimborso delle spese legali nella causa di lavoro che aveva visto contrapposta al Comune Gabriella Galasso.