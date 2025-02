Forio, riduzione del rischio sismico alla “S. Caterina da Siena”

Il Comune di Forio sfrutta l’opportunità di finanziamenti appositamente istituiti per procedere alla prevenzione del rischio sismico nei plessi scolastici. A tal fine lo scorso anno aveva partecipato all’Avviso pubblico del Dipartimento Casa Italia «per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di valutazione finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle “Isole Minori”». Candidando un progetto per il plesso scolastico “Santa Caterina da Siena” a Monticchio.

L’avviso stabiliva che per gli interventi di categoria A, riferiti agli edifici, l’importo massimo del finanziamento concedibile è pari a 2 milioni di euro per singolo intervento, fino a un tetto massimo di 3 milioni di euro per ciascun proponente.

La proposta di progetto candidata è stata denominata “Intervento per la riduzione del rischio simico con efficientamento energetico del plesso S. Caterina in Forio”. La Giunta aveva infatti approvato in via tecnica la proposta progettuale, nominando rup il responsabile dell’VIII Settore arch. Marco Raia.

A luglio dello scorso anno erano state approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammesse alla successiva procedura di valutazione.

Ora la stessa Giunta si è attivata per perfezionare ulteriori adempimenti per l’ammissione definitiva a finanziamento dell’intervento. Ha infatti deliberato di garantire l’impegno «a mantenere la destinazione d’uso dichiarata nella proposta progettuale presentata nell’ambito del citato Avviso del 22 gennaio 2024 per almeno 10 anni decorrenti dalla conclusione dell’intervento».

La copertura finanziaria dell’intervento alla Scuola Media, dell’importo complessivo di 3.350.000 euro, viene coperta per 1.000.000 dalle risorse di cui al D.M. del 2016, per 350.000 con fondi del bilancio comunale, ovvero mediante mutuo con la cassa DD.PP, e per 2.000.000 dalle risorse di cui all’Avviso pubblico di Casa Italia.

Confermando l’impegno alla quota di cofinanziamento comunale, la Giunta ha incaricato il rup Raia di provvedere agli adempimenti per il perfezionamento della concessione del finanziamento.