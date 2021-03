Forio riabbraccia il Forio Basket

Si ritorna al palazzetto del Casale dopo due anni. Il “totalizzatore” ufficiale della società parla di 670 giorni. Un’eternità. Un vero peccato che si giochi a porte chiuse. Il Forio Basket, che ha dovuto rinviare per causa di forza maggiore la prima interna ma che è stato capace di vincere a Reggio Calabria e a Giugliano contro N.B. Caserta nel giro di tre giorni, avrebbe meritato una bella cornice di pubblico. Invece gli appassionati dovranno ancora una volta accontentarsi dello streaming oppure incollare gli occhi sui dispositivi mobili per assistere alla “vernice” casalinga della squadra di Vito Iacono che continua a mantenere un profilo basso, ben sapendo che questo è un mini girone di B più che un raggruppamento di C Gold. Le ambizioni del Basket Club Avellino che quest’oggi sbarcherà sull’isola, sono tutt’altro che nascoste. La società avellinese punta alla B anche se, al pari di tutte le altre, non conosce la formula della seconda fase. Una “macchia” che la FIP non ha ancora provveduto a togliere. La sconfitta nel turno infrasettimanale contro il comunque forte Miwa Energia Benevento ci poteva stare, essendo di fronte due compagini di valore, con l’attenuante dell’uscita di scena del pivot americano Linton Johnson che ha sicuramente inciso anche dal punto di vista psicologico. Dal canto suo, anche il Forio mercoledì perse quasi subito uno dei suoi giocatori più rappresentativi, l’argentino Sergio Rupil (in forte dubbio per la gara odierna), ma seppe serrare le fila e tutti si presero quelle responsabilità che rendono un gruppo una squadra vera. Quest’oggi Forio è atteso dalle conferme. Ci sarà un pizzico di emozione nel ritornare in casa dopo tanto tempo, si dovranno fare i conti con un’avversaria di tutto rispetto, che ha molte bocche di fuoco, iniziando dall’esterno greco Garbis, dal play Del Vacchio, alla guardia Norcino, dal veterano Ferrara, senza dimenticare i cugini Iannicelli che la loro parte la fanno sempre.

CAMBIA IL COACH – E’ dell’ultima ora la notizia che l’Irpinia ha cambiato allenatore. «La società Basket Club Irpinia comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione, in maniera concordata e consensuale, con il Coach Rodolfo Robustelli dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione è dovuta agli impegni sportivi che coinvolgono il nostro Rodolfo, molto impegnato anche sul versante SS. Felice Scandone dove contribuirà, in maniera più costante, alla fase finale di questa delicata stagione». Con stile, Irpinia comunica l’addio a Robustelli e richiama in panchina Alessandro Marzullo, riabbracciando il coach che era alla guida dei verdi quando la pandemia bloccò il campionato ormai un anno fa.

ARBITRI – La gara tra Forio e Irpinia (inizio alle 16.30), sarà diretta da Mauro Sacco e Roberto D’Andrea di Salerno.

4a GIORNATA

Forio Basket-B.C. Irpinia (oggi)

N.B.Caserta-Vis Reggio (domani)

riposa Miwa Energia Benevento

CLASSIFICA Gir. AForio Basket* 4

Miwa Energia BN* 4

N.B. Caserta* 0

B.C. Irpinia ** 0

Vis Reggio Calabria* 0

(*) una gara in meno