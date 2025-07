Forio riabbraccia i Carabinieri. Il Generale Storniolo: «Rafforziamo il legame con Forio»

In occasione dell’inaugurazione della Stazione Carabinieri di Forio a Monterone, alla Via Giovanni Castellaccio, abbiamo parlato di questa tappa significativa, ma anche di altri temi d’attualità, con il Generale di Brigata Biagio Storniolo, Comandante Provinciale Carabinieri Napoli.

Generale, Forio riacquista oggi la sua Stazione dei Carabinieri. Qual è il significato di questa riapertura per l’Arma?

«È un momento importante. Forio ritrova finalmente, anche dal punto di vista territoriale, un presidio operativo. È vero: la presenza dell’Arma non è mai venuta meno, grazie alla Stazione di Casamicciola. Ma avere una sede sul posto fa una differenza enorme. Tornare sul territorio con una nostra struttura è motivo di grande orgoglio. I Carabinieri non hanno mai smesso di lavorare per la sicurezza della comunità, ma restituire fisicamente alla cittadinanza questo punto di riferimento rappresenta un segnale concreto, specialmente in vista dell’estate e dell’afflusso turistico. Ringrazio sinceramente l’amministrazione comunale e il sindaco per l’impegno, anche economico, che ha reso possibile tutto questo».

Essere presenti fisicamente migliora solo l’aspetto operativo o c’è anche un significato simbolico?

«C’è molto di più. La missione dell’Arma non si limita all’attività repressiva o preventiva: parte dal bisogno di offrire rassicurazione sociale, di essere vicini ai cittadini. La nostra presenza risponde al bisogno di relazione diretta con le persone, di ascolto e supporto. Essere sul posto ci permette di rafforzare questo legame. È un segnale forte di attenzione e impegno istituzionale a 360 gradi».

Monterone è una zona che in passato ha vissuto alcune criticità. Non è casuale la scelta di collocare proprio qui il presidio?

«Assolutamente. Il presidio è di per sé un messaggio di legalità. Sappiamo che questa parte del territorio ha avuto problemi, anche legati a piccole forme di criminalità. La nostra presenza costante serve proprio a dare una risposta forte e chiara: l’Arma c’è, è al fianco dei cittadini e continuerà a esserlo con determinazione. L’operatività locale consente di essere più rapidi, più efficienti, e di garantire un servizio davvero continuo, 24 ore su 24».

In estate l’Arma è chiamata a uno sforzo ulteriore sull’isola. Cosa avete previsto per affrontare la stagione?

«Abbiamo rafforzato la presenza di personale, e proprio oggi ho avuto modo di incontrare i Carabinieri giunti in supporto per la stagione estiva. L’impegno sarà massimo, in sinergia con le altre forze dell’ordine, per garantire il rispetto delle leggi e permettere a residenti e turisti di vivere l’estate con serenità. Mettiamo a disposizione mezzi e tecnologie moderne, come la stazione mobile totalmente elettrica e veicoli green, anche nei borghi più piccoli come Sant’Angelo. Questo è coerente con la nostra vocazione, anche ambientale: siamo la prima polizia ambientale d’Europa, e non potevamo che operare in armonia con la bellezza e la fragilità di un’isola come Ischia».

Dunque una sicurezza sempre più sostenibile?

«Esattamente. Innovazione, sostenibilità e presenza costante: sono questi i cardini del nostro impegno. Saremo presenti ovunque serva, pronti ad ascoltare e intervenire. Ai cittadini voglio dire che ci siamo, siamo qui per loro».