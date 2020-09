Forio, revocato il divieto di balneazione alla Chiaia e agli “Scogli degli Innamorati”

Con ordinanza sindacale n. 130 del 18/09/2020 il Sindaco di Forio, Francesco Del Deo, ha revocato il divieto temporaneo di balneazione che era stato istituito presso l’area “Scogli degli Innamorati e Spiaggia della Chiaia”.

La revoca dell’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione giunge alla luce delle comunicazioni inviate, nella giornata odierna, dall’ARPAC al Comune di Forio, note in cui viene evidenziato come, alla luce delle nuove analisi condotte dall’ente di Protezione Ambientale della Campania, sussistono le condizioni per la riammissione alla balneazione dei tratti interessati dal precedente provvedimento di divieto.

L’amministrazione comunale, è bene sottolinearlo, nell’immediatezza della ricezione della nota ARPAC con la quale veniva indicato il divieto di balneazione in quelle due aree, si era subito attivata verificando lo stato delle acque i cui valori erano rientrati, in brevissimo tempo, nei limiti previsti dai protocolli. Una situazione costantemente monitorata e tenuta sotto controllo ma, per una definitiva riammissione alla balneazione, è stato necessario attendere l’arrivo dei risultati delle nuove analisi condotte dai tecnici ARPAC.

Il mare di Forio, in conclusione, continua ad essere sicuro e balneabile.