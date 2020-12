Forio. Pulizie, alla “Ecosprint” servizi aggiuntivi per 23mila euro

A fine settembre il Comune di Forio aveva aggiudicato la gara per il servizio di pulizia dei locali, uffici pubblici e sedi di competenza dell’Ente per due anni. La gara con procedura negoziata sul Mepa con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo sull’importo base stimato di 150.338,19 euro era stata vinta dalla “Ecosprint” di Napoli per l’importo complessivo di 102.582,73 euro oltre Iva.

Sta di fatto che il capitolato speciale d’appalto prevedeva la possibilità per il Comune, a suo insindacabile giudizio, di affidare all’appaltatore ulteriori servizi previsti per un importo biennale pari ad euro 33.415,70 oltre Iva. Ed inoltre che «in caso di affidamento dei predetti servizi aggiuntivi, relativi alla pulizia dei locali del Palazzo Municipale di Piazza Municipio, sarebbe stato applicato lo stesso ribasso offerto nella procedura di scelta del contraente».

Ebbene ora il rup ing. Luca De Girolamo evidenzia proprio che durante lo svolgimento del servizio «si rendeva necessario estendere prestazioni assimilabili a quelle oggetto di affidamento, ancorché riferite a locali diversi da quelli indicati nella opzione».

Una estensione piuttosto sostanziosa: «Aumento della frequenza di pulizia delle aree mercatali interne da 4 a 5 volte a settimana in quanto il mercato è aperto anche il sabato; aumento della frequenza di pulizia delle aree mercatali esterne da 3 a 5 volte a settimana per le medesime motivazioni; esecuzione dei servizi di pulizia dei locali posti al piano primo del Palazzo Municipale di Piazza Municipio in uso ai servizi sociali 5 volte a settimana; esecuzione dei servizi di pulizia di una stanza recentemente ristrutturate presso il piano terra della sede comunale di Via G. Genovino 5 volte a settimana; esecuzione dei servizi di pulizia presso i locali ex Anmi al piazzale Marinai d’Italia con cadenza settimanale». Di questi tempi è bene non lesinare nelle pulizie…

Nonostante l’entità di questi ulteriori servizi, De Girolamo certifica in determina che il numero di ore aggiuntive, pari a 667,87, risulta inferiore a quello previsto dalla opzione, pari a 795 ore.

Il rup ha dunque attivato l’opzione affidando alla “Ecosprint” i servizi aggiuntivi per un costo di 23.589,03 euro. L’importo complessivo, Iva compresa, ammonta a 28.778,62 euro.