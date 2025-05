Forio, proroga per la manutenzione delle fontane fino al 31 dicembre

I tempi tecnici necessari all’espletamento di una nuova gara hanno indotto il Comune di Forio a prorogare fino al 31 dicembre prossimo il servizio annuale di gestione e manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali pubbliche in Piazza G. Matteotti, al Piazzale C. Colombo (due) e nel Piazzale Citara.

Il servizio era stato affidato a maggio 2024 alla ditta “Impiantistica Buonomano di Buonomano Gaetano” per l’importo complessivo di 21.960 euro.

Come rileva il responsabile del IV Settore – Servizio Manutenzione strade, piazze, scuole e impianti sportivi geom. Dario Amoroso, l’affidamento è scaduto il 15 maggio.

Intanto la Giunta ha approvato l’“Accordo Quadro per l’espletamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale (strade e piazze), delle fontane pubbliche (per l’annualità 2026 e 2027), delle aree e spazi attrezzati pubblici, delle scuole e strutture sportive (per l’annualità 2026 e 2027)”.

Amoroso rileva «che è prossima la redazione della documentazione di gara e quindi non è stato ancora possibile espletare le procedure per l’indizione di un bando pubblico per l’affidamento del suddetto “Accordo Quadro” che prevede tra l’altro, il servizio di gestione e manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali pubbliche».

Il tempo strettamente necessario per il completamento della redazione degli atti e per l’affidamento dell’appalto è stato stimato in ulteriori due mesi, ma sta di fatto che l’“Accordo Quadro” prevede la manutenzione delle fontane pubbliche comunali per le annualità 2026 e 2027.

Occorreva dunque provvedere per i restanti mesi del 2025, «considerato che, per urgentissimi motivi igienici e tecnici, non è possibile interrompere il servizio di gestione e manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali pubbliche, fino al termine dell’anno in corso».

Amoroso ha dunque provveduto immediatamente, in via provvisoria, all’affidamento per sette mesi alla ditta precedente affidataria «per eliminare gli inconvenienti igienici e tecnici riscontrati e per la salvaguardia del patrimonio comunale».

Il servizio verrà svolto agli stessi prezzi e condizioni del precedente contratto, prevedendo per il Comune una spesa forfetaria complessiva di 12.810 euro Iva inclusa.