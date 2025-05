Forio, proroga di un anno per le lampade votive

Il Comune di Forio ha prorogato la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Forio capoluogo e della frazione Panza in attesa dell’espletamento della nuova gara.

Il servizio era stato aggiudicato a dicembre 2021 per 36 mesi all’impresa “Fischietti” di Sant’Agata dei Lombardi in provincia di Avellino, che aveva offerto un rialzo sull’aggio annuo del 47,32% sull’importo presunto posto a base di gara pari a 299.346,50 euro, oltre oneri della sicurezza e Iva.

L’appalto relativo prevedeva la corresponsione da parte dell’aggiudicatario di aggio annuo pari alla percentuale offerta in sede di gara sull’importo presunto posto a base di gara da pagarsi in rate annuali.

La consegna era avvenuta a gennaio 2022 e il Capitolato Speciale d’Appalto prevedeva espressamente che «Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, anche al fine di procedere all’espletamento della nuova gara, alle medesime condizioni di aggiudicazione».

La concessione è scaduta il 12 gennaio scorso, ma la proroga è necessaria nelle more dell’espletamento della procedura di gara, entro il termine massimo del 31 dicembre prossimo.

La responsabile dell’VIII Settore competente ai cimiteri arch. Federica Verde ha dunque proceduto a prorogare la concessione agli stessi patti e condizioni, dando atto che la decisione non comporta alcuna spesa per il Comune, al quale dovrà essere corrisposto dalla ditta irpina l’aggio relativo all’anno 2025.