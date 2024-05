Forio, progetto per il plesso “Avallone” con fondi regionali

Anche l’Amministrazione comunale sfrutta l’opportunità fornita dalla formazione del Parco Progetti Regionale di edilizia scolastica denominato “Scuola Viva in cantiere”. Decidendo di candidare all’avviso pubblico della Regione il progetto per la scuola “Avallone” di Panza. Il progetto è infatti denominato “Interventi di messa a norma dell’edificio scolastico esistente Don Vincenzo Avallane mediante l’attuazione di interventi integrati riguardanti le componenti edilizie, strutturali ed impiantistiche finalizzati all’incremento della Performance dell’edificio”.

Nella delibera di Giunta si evidenzia la volontà di attuare il piano generale di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato redatto dall’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo e prevede un importo complessivo di 4.199.025 euro, di cui 2.800.451 per lavori. L’Amministrazione comunale si impegna a tal fine a garantire il cofinanziamento dell’intervento per l’importo di 413.000 euro a acquisendo gli incentivi del Conto Termico gestito dal GSE. Ovviamente in caso di concessione del finanziamento ammontante a 3.786.025,98 euro. Il progetto è stato approvato in via tecnica e inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-26. Rup è stato nominato l’arch. Marco Raia.