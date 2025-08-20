Forio, procedono velocemente i lavori per via G. Mazzella

Procedono a Forio i lavori emergenziali, urgenti e indifferibili denominati “Opere di difesa provvisionale in attesa di intervento definitivo località Soccorso stralcio funzionale 3”.

Oggetto dell’intervento la “disastrata” via Giovanni Mazzella. Un’arteria cruciale, già negli anni più volte interessata da gravi cedimenti e le cui condizioni statiche erano state fortemente compromesse dal terremoto del 2017 e dagli eccezionali eventi metereologici del novembre 2022. La situazione è stata poi ulteriormente aggravata dalle successive mareggiate che hanno colpito la costa foriana. Di qui la decisione di eseguire opere di rapida e semplice esecuzione, realizzando lungo i tratti a maggior rischio paratie di pali in cemento armato a protezione dalle mareggiate.

Questo stralcio viene finanziato dal commissario Legnini per 1.465.000 euro.

A febbraio scorso i lavori erano stati affidati alla ditta “Ecoval” di Quart in Valle d’Aosta per l’importo contrattuale complessivo di 785.833,75 euro oltre Iva. Rispettando l’urgenza, si è arrivati già al terzo stato di avanzamento dei lavori.

Su proposta del rup arch. Federica Verde il responsabile del Servizio Lavori Pubblici ing. Luca De Girolamo ha approvato gli atti del III SAL redatti dal direttore dei lavori. Ha quindi proceduto alla liquidazione dell’importo relativo, pari a 196.058,77 euro. Liquidati ancora poco più di 4.300 euro quale incremento prezzi per tre certificati di pagamento straordinario.