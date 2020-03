Forio, posticipato di 4 mesi il pagamento della prima rata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

L’intero territorio nazionale vive, ad oggi, un momento di crisi e di incertezze. Un momento che rischia di avere ripercussioni davvero molto forti su imprese e famiglie.

“Per venire incontro alle esigenze delle famiglie foriane e delle piccole imprese presenti sul territorio del comune di Forio – dichiara Davide Castagliuolo, consigliere comunale delegato – di comune accordo con il sindaco, Francesco Del Deo, e con il Responsabile di Settore, dott. Vincenzo Rando, abbiamo deciso di posticipare di 4 mesi il pagamento della prima rata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti che avrebbe avuto scadenza il prossimo 30 marzo 2020. Una decisione, questa, che si aggiunge ad altri provvedimenti che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di emanare per supportare i cittadini e gli imprenditori in questo momento di difficoltà.”

Per aggiornamenti ed informazioni si invita a consultare il sito web istituzionale www.comune.forio.na.it e i canali social ufficiali.