Forio, perizia per l’immobile da destinare a Scuola dell’Infanzia

Il Comune di Forio prosegue nelle iniziative decise dall’Amministrazione guidata da Stani Verde per reperire aree da destinare a parcheggio e di immobili da destinare a scuole dell’infanzia.

Nel caso specifico, dopo la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse sono pervenute offerte di immobili da utilizzare come Scuola dell’Infanzia. Il compendio immobiliare ritenuto idoneo è stato individuato, ma ora si deve procedere alla valutazione estimativa per determinarne il valore di mercato.

Un compito da affidare a professionista esterno e il responsabile del Servizio Patrimonio, Protezione Civile arch. Marco Raia ha ritenuto di procedere con trattativa diretta sul Mepa «per consentire l’accelerazione e semplificazione delle procedure, mediante affidamento diretto in considerazione della natura dell’intervento in oggetto e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi». In maniera tale da poter mettere a disposizione degli alunni una nuova scuola nel minor tempo possibile.

Sull’importo base di 1.300 euro oltre Iva e Cassa è stata richiesta un’offerta al geom. Massimo Malatesta, che ha proposto 1.200 euro netti. E Raia ha proceduto senza indugi all’affidamento per la spesa complessiva di 1.522,56 euro.