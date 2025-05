Forio, perizia di variante anche per i lavori allo stadio “Calise”: si amplia la tribuna

Non si “scappa” dalle varianti in corso d’opera. E così anche i lavori allo stadio “Salvatore Calise” di Forio beneficiano della perizia di variante.

L’intervento aveva preso le mosse due anni fa con l’approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale per l’ammodernamento con aumento della capienza della tribuna. Il costo di 1.255.226 euro viene finanziato da un mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo, in base a quanto previsto dal Bando Sport Missione Comune 2023 – Provvista BEI.

Il progetto, finalizzato a migliorare la funzionalità complessiva della struttura sportiva, prevede: sostituzione dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore per il miglioramento di efficientamento energetico; fornitura e posa in opera di 2 tribune in acciaio prefabbricato, una delle quali andrà a sostituire la presente gradinata; installazione di fari a led posizionati sulle preesistenti di torri faro del campo ed un nuovo impianto elettrico. A luglio dello scorso anno i lavori sono stati aggiudicati all’impresa “Novatech” di Caivano per l’importo contrattuale di 797.386,540 euro oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, dunque per 856.292,02 euro oltre Iva.

Ma ora si è resa necessaria appunto la perizia di variante approvata dalla Giunta. Infatti, come riportato in delibera, «durante l’esecuzione dell’opera il direttore dei Lavori ravvisava la necessità, sentita l’Amministrazione Comunale ed il rup, di eseguire ulteriori lavorazioni non previste in progetto, e specificatamente inerenti interventi per il potenziamento dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche ricadenti nell’area limitrofa al campo di Via Casale». Di qui la redazione della perizia di variante «per la realizzazione di interventi che mirano all’esecuzione di opere supplementari, al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nonché ad ulteriori migliorie richieste dall’Ente in termini di durabilità».

I lavori aggiuntivi, in sintesi, prevendono: «Sostituzione della condotta premente di via Casale con diametro 250 mm in PeAD e collegamento all’alveo tombato di via Spinavola; Realizzazione impianto di regimentazione delle acque meteoriche dell’area ove sono ubicate le tribune, stante le problematiche di allagamento che sulla stessa area si ripetono da anni; Fornitura e posa in opera di asfalto sia sulla area dedicata alle tribune, sia sul tratto di intervento della condotta; Installazione di un impianto per la produzione di ACS, composto da 2 caldaie a gas di 45 kW cadauno che producono 26 1/min di ACS, al fine il tutto di consentire l’esecuzione della dismissione del vecchio impianto, garantendo contemporaneamente la possibilità agli atleti di usufruire delle docce ed evitare disagi alle attività sportive in essere».

Una modifica che ad ogni modo non comporta una modifica né delle finalità, né della natura del progetto appaltato. Che produce però un aumento del costo per i lavori di 100.537,47 euro, pari al 10,51% del valore originario dell’affidamento. Portando l’importo globale a 956.829,49 euro netti. Un incremento di spesa che trova comunque copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, ovvero il mutuo passivo dell’Istituto del Credito Sportivo. La Giunta ha dunque dato via libera alla perizia di variante. Alla luce dei lavori supplementari da eseguire i termini contrattuali per il completamento dell’opera sono stati prorogati di 30 giorni.