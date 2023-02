Forio, per l’asilo nido allo Scentone arrivano i fondi del Pnrr

Grazie ai fondi del Pnrr il Comune di Forio potrà realizzare un asilo nido alla località Scentone. Una iniziativa avviata già lo scorso anno, candidandosi ai finanziamenti erogati dai Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad Asili Nido, a Scuole dell’Infanzia e a Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Il progetto definitivo redatto dal I Settore era stato approvato in via esclusivamente tecnica dalla Giunta, in attesa della effettiva assegnazione del contributo, inserendolo nel Programma triennale delle Opere pubbliche 2021-2023. L’importo complessivo di 1.409.099.97 euro, di cui 988.187,76 per i lavori.

Una iniziativa varata al fine di «potenziare l’offerta formativa e creare un polo di infanzia con le strutture scolastiche già esistenti, nell’ottica di favorire l’integrazione tra i servizi educativi, ovvero scambi organizzati di esperienze educative per gruppi di bambini di età diverse».

Ora che il Pnrr ha finanziato l’opera, il rup arch. Marco Raia è passato alla fase successiva, necessaria per accedere effettivamente al contributo, ovvero la redazione del progetto definitivo-esecutivo, il coordinamento per la sicurezza e la direzione dei lavori. Stante la cronica indisponibilità di tecnici comunali, ha optato per la trattativa diretta sul Mepa, sull’importo base di 82.557,65 euro. L’ing. Teresa Cianciarelli con studio in Barano ha offerto 82.000 euro oltre Iva e Cassa e Raia ha proceduto senza indugi all’affidamento. La spesa complessiva, che ammonta a 104.041,60 euro, è ovviamente coperta dal finanziamento.