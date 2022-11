Forio, per la ripresa! Alle 11.00 in campo contro il Capri-Anacapri

Archiviato l’esordio positivo sul campo del Pomigliano, mister Iervolino ha intenzione di dare continuità di prestazione e di risultato. Il Real Forio, nel tredicesimo turno del girone A di Eccellenza, è chiamato a superare l’esame Givova Capri Anacapri.

Un test da non fallire per i biancoverdi, i quali con una vittoria si tirerebbero fuori dalla zona playout. Nonostante la classifica insufficiente e il solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate, il Capri Anacapri è un avversario da non sottovalutare per evitare di incappare in una giornata negativa. Iervolino deve fare a meno degli infortunati Di Micco e Monti, indisponibili per problemi muscolari, e di Peluso, vittima di un attacco influenzale. A questi si aggiungono D’Angelo e Rubino, ancora out.

In vista della partita, diretta da Valerio Esposito di Ercolano, sono 21 i convocati: Piero Iandoli, Ciro Cannelora, Pasqualino Accurso, Raffaele Aiello, Giovanni Di Maio, Francesco Iacono, Gabriele Sirabella, Giuseppe Tedesco, Ignacio Amengual, Alessio Cerase, Andrea Di Meglio, Mario Pistola, Alì Sangare, Aldo Federico Separano, Mario Sogliuzzo, Antonio Castagna, Giuliano Castaldi, Pasquale Savio, Salvatore Scritturale, Ciro Solimeno e Marco Valentino.

La partita sarà arbitrata dal Sig Valerio Esposito di Ercolano con gl assistenti Giuseppe Orazio di Frattamaggiore e Mario Meo di Nola.