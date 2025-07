Forio per la Palestina. Vito Iacono: “Un segnale forte da Forio. Ora trasformiamo la cittadinanza onoraria in gesti concreti di solidarietà”

«Ringrazio tutto il Consiglio comunale, sia i colleghi della minoranza che quelli della maggioranza, per aver approvato all’unanimità una mozione che rappresenta un atto di grande valore simbolico e umano. È un segnale forte, che parte da Forio e dall’isola d’Ischia, in risposta a quanto sta accadendo a Gaza: una crisi che non è solo una guerra, ma una catastrofe umanitaria dove si muore anche – e soprattutto – di fame. Una violenza inaudita, che colpisce in modo particolare i più piccoli, i bambini, vittime innocenti di un conflitto disumano». A parlare è Vito Iacono, consigliere comunale di minoranza, che nel corso della seduta del 25 giugno 2025 ha proposto – e ottenuto – l’inserimento, all’interno della mozione a favore del riconoscimento della Palestina, di un gesto tanto simbolico quanto carico di significato: il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini palestinesi.

«È un’iniziativa – spiega Iacono – che vuole affermare un principio di vicinanza e fratellanza, ma che non deve esaurirsi in una dichiarazione d’intenti. La speranza è che questo atto sia solo l’inizio di un percorso più concreto, che porti il nostro Comune, insieme ad altre realtà istituzionali, a compiere passi veri verso l’accoglienza. Penso, ad esempio, alla possibilità di ospitare sul nostro territorio, anche solo temporaneamente, alcuni dei bambini palestinesi trasferiti in Italia per ricevere cure mediche e assistenza nelle delicate fasi di riabilitazione. Sarebbe un modo per trasformare la solidarietà in cura, e la vicinanza simbolica in responsabilità operativa».

«La sensibilità dimostrata da tutti i consiglieri su un tema così delicato è motivo di orgoglio. L’approvazione di due documenti unificati in un’unica posizione comune dà il senso di una comunità istituzionale matura, che sa riconoscere la gravità della situazione e sceglie di non restare in silenzio».