Forio per la Palestina. Michele Calise: “Con Forio un segnale forte al governo. Fermare subito le armi, Gaza grida vendetta”

«Con le delibere approvate all’unanimità ieri dal Consiglio comunale, anche Forio si unisce al fronte delle realtà istituzionali che chiedono al governo italiano di riconoscere lo Stato autonomo di Palestina, seguendo l’esempio di Paesi europei come Irlanda, Norvegia, Spagna e, da ultimo, la Francia.

Ma soprattutto chiediamo con forza l’interruzione immediata delle forniture di armi a Israele, affinché si fermi il genocidio in atto a Gaza, dove vengono bombardati persino presìdi sanitari, scuole e civili in fila per rifornirsi di cibo». A dichiararlo è il consigliere comunale Michele Calise, tra i firmatari della mozione approvata dal Consiglio di Forio il 12 giugno scorso. Una presa di posizione netta, che – pur priva di valore operativo sul piano della politica estera – ha un significato fortemente simbolico, come spiega lo stesso Calise: «Il Comune non ha competenze in materia internazionale, ma abbiamo sentito il dovere di far sentire la nostra voce per sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare le istituzioni centrali a prendere posizione su una tragedia che sta scuotendo le coscienze del mondo intero».

Calise sottolinea anche la compattezza con cui l’aula ha votato due mozioni – quella del gruppo Passione Forio e Forio Democratica e quella proposta dal consigliere Vito Iacono – unificate in un unico documento che riflette l’unità del Consiglio su un tema che travalica le appartenenze politiche: «Il fatto che queste proposte siano state votate insieme, integrandosi, dimostra che non esistono divisioni su una questione così drammatica.

Sono molto soddisfatto che Forio si sia inserita nel solco già tracciato da altri Comuni, come Napoli e, tra i più vicini a noi, Procida. È un segnale importante, che squarcia il velo del silenzio e prende posizione su una vicenda che angoscia e genera profonda inquietudine».