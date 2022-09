Forio, paura da Anac: come ti elimino le scorrettezze

Che negli uffici del Comune di Forio le cose non funzionino come dovrebbero e ci siano troppe ombre è risaputo. Dubbi sulla regolarità nella gestione degli atti, delle gare ed affidamenti diretti e anche dei dipendenti. Lo denunciamo noi, lo denuncia l’opposizione ed è sotto gli occhi degli stessi cittadini che ogni giorno devono fare i conti con il “sistema Del Deo”. Che ovviamente predilige gli interessi e le strategie politiche alla corretta amministrazione della cosa pubblica e alla tutela delle esigenze dei cittadini contribuenti.

Ebbene, sembra proprio che molti nodi stiano per venire al pettine e qualcosa ha messo in allarme, o gettato nel panico, i responsabili. Corre voce infatti che al comune di Forio lunedì prossimo verrà eseguito un controllo voluto dall’Anac. Evidentemente la puzza di bruciato che si respira a Forio ha valicato i confini dell’isola…

Fonti attendibili – anche tra gli stessi dipendenti – segnalano strani movimenti negli uffici, che non possono passare inosservati. A quanto pare, c’è chi fino ad oggi ha lavorato al comune senza alcuna legittimazione (si parla di contratti scaduti ed altre situazioni poco chiare). Possibile che si possa lavorare “al nero”, per così dire, in un Ente pubblico? Eppure ci è stato riferito che a questi “dipendenti” sia stato suggerito di non presentarsi al “lavoro” nei prossimi giorni. Per non farsi appunto scoprire in caso di controllo e scoperchiare il pentolone. Sembra una situazione incredibile, ma ormai non ci si meraviglia più di niente. Come vengono alla luce situazioni che riportano alla memoria certi episodi che già si sarebbero verificati altrove in passato.

Un dipendente costretto a lavorare in uno sgabuzzino

Secondo quanto riferitoci, c’è un dipendente che fino ad oggi è stato costretto a lavorare in uno sgabuzzino (il suo “ufficio” non ha finestre ed è di piccolissime dimensioni) ma adesso i “responsabili” si sono attivati per trovargli una sistemazione momentanea in altro ufficio, molto probabilmente per evitare che venga rilevata la violazione dei diritti del dipendente.

In sostanza, a meno di un anno dalle prossime elezioni, Del Deo e compagni rischiano di ritrovarsi con una patata bollente che potrebbe seriamente scottargli le mani. Una “allegra” gestione che può provocare una autentica bufera devastante sull’Amministrazione foriana, ma non quella segnalata dalle previsioni meteo…

Come detto le voci di corridoio si rincorrono e sembrano fondate. I diretti interessati hanno confermato questi strani movimenti e l’insolito attivismo dell’Ufficio Personale, in un municipio dove generalmente tutto procede con grande calma… quando si tratta di assumere decisioni a favore della comunità.

Quale esito otterranno le “manovre” poste in essere per celare le irregolarità? Riusciranno i “nostri eroi” a farla franca ancora una volta e ad eludere le verifiche? Non è la prima volta che “errori” (o meglio orrori) vengono corretti dopo che è scattata una denuncia o quando c’è comunque sentore di pericoli giudiziari. Non resta che attendere per saperlo, ma il dato che appare evidente è che il comune di Forio è finito nel mirino delle istituzioni competenti ai controlli. E non poteva essere altrimenti…