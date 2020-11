Forio. Passeggiata di Citara, rettifica al bando di gara

Gli atti dei Comuni hanno sempre bisogno di qualche “aggiustamento” in corso d’opera, correzioni e rettifiche. Non sfugge a questa tagliola nemmeno la gara di appalto bandita dal Comune di Forio per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del lungomare spiaggia di Citara, tratto di passeggiata dal Piazzale Citara ai Giardini Poseidon. Su un progetto approvato qualche anno fa dell’importo complessivo di 522.329,29 euro finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Ebbene, a fine ottobre il rup arch. Marco Raia aveva dato via libera alla gara con procedura aperta sulla piattaforma telematica TuttoGare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed aveva pubblicato il relativo bando.

Ma ecco ora arrivare la rettifica allo stesso bando, non si sa per quale errore o imprecisione. Tanto ormai è una consuetudine.

L’importo dei lavori soggetto a ribasso ammonta a 358.032,38 euro e gli interventi consisteranno nella «realizzazione di fondazioni profonde, finiture, arredi e impianti lungo la passeggiata di Citara».

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del 13 dicembre, ovvero di domenica, come specificato nel bando. Operando su piattaforma telematica, non esistono giorni festivi. Con la speranza che non siano necessarie ulteriori rettifiche…