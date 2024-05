Forio, parte l’iter per affidare i lavori alle strade

Il Comune di Forio procede speditamente per realizzare il progetto per lavori di messa in sicurezza su alcune strade interessate da un grave stato di dissesto. Saranno oggetto degli interventi via Provinciale Lacco (carreggiata lato mare da inizio spartitraffico fino al crocevia piazza C. Colombo); via Giovanni Mazzella (tratto dalle “Pietre Rosse” fino al piazzale Citara); via G. Mazzella (località Capizzo tratto a partire dall’Hotel Imperial); via Fumerie nella frazione Panza (tratto a partire dall’albergo “Punta Chiarito” fino all’incrocio con Succhivo.

Il progetto definitivo-esecutivo redatto dal geom. Dario Amoroso, dipendente del Settore VIII, è stato già approvato dalla Giunta e inserito nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2024-2025. Dunque ora il responsabile del Servizio Lavori pubblici, programmazione strategica ing. Luca De Girolamo ha adottato la determina a contrarre per affidare i lavori.

Il costo dell’intero progetto, che ammonta a 195.391,34 euro, di cui 143 952,34 per i lavori, verrà parzialmente finanziato, per la somma di 110.000 euro, con l’utilizzo dei residui di un vecchio mutuo disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti e per i rimanenti 85.391,34 euro con risorse del Comune. Rup è stato nominato l’arch. Giampiero Lamonica, responsabile del Settore V. Il compito di avviare la procedura di affidamento spetta all’ing. De Girolamo, che alla luce dell’importo ha evidenziato la necessità di procedere mediante trattativa diretta con un unico operatore tramite Mepa.