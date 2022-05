Forio, parte la ricerca di locali per l’Info Point sul porto

La Giunta di Forio aveva approvato la decisione di realizzare un info point nella zona del porto, da adibire anche ad ufficio di informazione ed accoglienza turistica, prevedendo che possa anche ufficio della Marina del Raggio Verde. Aveva quindi incaricato il responsabile del III Settore Vincenzo Rando di procedere ad avviare la procedura ad evidenza pubblica per reperire immobili da locare.

Ebbene, Rando ha già pubblicato l’avviso pubblico, fissando alle ore 12.00 del 1 giugno il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Il Comune intende prendere in locazione l’immobile fino al 31 dicembre 2028 e il canone di locazione massimo è fissato in 3.500 euro mensili.

La superficie richiesta è di 150/200 mq e rappresenteranno elementi preferenziali «il collegamento con la viabilità del trasporto pubblico, nonché la vicinanza alla zona portuale e la massima visibilità».

Anzi, come precisato nell’avviso, la distanza dall’area portuale non dovrà superare i 500 metri lineari, tanto che «immobili ubicate a distanze superiori, non verranno prese in considerazione rispetto alla procedura, in quanto distanze maggiori sono ritenute svantaggiose dalla necessità di facile ed agevole fruizione dello stesso per i fini di cui al presente bando».

Si resta in attesa dell’esito della ricerca. Quindi il Comune vaglierà le proposte pervenute (se ne perverranno) e farà la sua scelta.