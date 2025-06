Forio, parte il progetto per “7 km di tramonto”. Restano due postazioni libere

Già nel 2024 l’Amministrazione comunale di Forio aveva deciso di confermare per gli anni a venire l’iniziativa “7 km di tramonto” da realizzare nel corso della stagione turistica, alla luce del successo riscosso. Di recente la Giunta ha poi approvato il progetto per quest’anno, prevedendone la durata dal 1 giugno al 31 ottobre su un più ampio numero di location da assegnare mediante avviso pubblico.

L’iniziativa, come evidenzia ora in determina la responsabile del X Settore competente anche a manifestazioni, eventi e fiere dott.ssa Francesca Iacono, è ovviamente tesa ad ampliare e migliorare l’offerta turistica, nel solco delle “intenzioni programmatiche” dell’Amministrazione Verde, anche con la realizzazione di «eventi che promuovono location di particolare interesse storico, architettonico, naturalistico e paesaggistico».

Da qui era nata l’idea di valorizzare il “famoso” tramonto di Forio. Per portare avanti il progetto, potranno essere rilasciate ulteriori concessioni demaniali o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico.

L’idea progettuale, come è noto, «prevede di individuare sul territorio comunale le location per l’happening serale, da tenersi quotidianamente 1 ora e mezza prima del tramonto e 1 ora e mezza dopo il tramonto, da giugno ad ottobre di ogni anno, con un progetto di futuro coinvolgimento di tutte le attività di ristorazione interessate che, nell’ora coincidente con quella del tramonto, possano far ascoltare una musica particolare, un suono condiviso abbinato alla meraviglia di un tramonto che solo a Forio si può ammirare».

La Giunta già lo scorso anno aveva dettato precise indicazioni.

Gli affidatari delle postazioni «saranno in particolare tenuti a diffondere al momento del tramonto una musica particolare individuata da questa Amministrazione nella canzone di Andrea Bocelli “Con te partirò”, ad allestire il suolo pubblico occupato con sedute idonee in relazione alla tipologia del luogo assegnato, nel rispetto del decoro urbano e del paesaggio naturale del territorio di Forio, provvederanno ad installare la scritta ben visibile “I LOVEFORIO” ed alla sua manutenzione, nonché al ripristino dello stato dei luoghi quotidianamente al termine dell’happening, con la possibilità di permanenza in loco per l’intero periodo di concessione del food truck nell’area individuata dalle planimetrie allegate alla presente».

La Iacono richiama che «l’Associazione di Promozione Sociale che ha curato l’iniziativa il primo anno ha concesso a titolo non oneroso al Comune di Forio l’utilizzo della denominazione dell’iniziativa e l’utilizzo del relativo logo».

LE INDICAZIONI DELLA GIUNTA

Ad aprile, la Giunta ha nuovamente deliberato per il progetto 2025, che prevede l’individuazione sul territorio comunale delle location per l’happening serale, da tenersi quotidianamente 1 ora e mezza prima del tramonto e 1 ora e mezza dopo il tramonto, con un progetto di futuro coinvolgimento di tutte le attività di ristorazione interessate che, nell’ora coincidente con quella del tramonto, possano far ascoltare una musica particolare, un suono condiviso abbinato alla meraviglia di un tramonto che solo a Forio si può ammirare».

Sono state previste sette postazioni: una al Piazzale Soccorso (42 mq) e alla località “La Rotonda” in zona San Francesco di Paola /Fortino (42 mq); due al Piazzale Pietre Rosse (25 mq. ognuna); una nella zona del Belvedere sovrastante la baia di Citara località Cuotto(mq 25); una nell’area retrostante il Molo Borbonico lato sud (postazione demaniale di 42 mq); una nell’area parcheggio di Monticchio (postazione demaniale di 7 mq, destinata unicamente alla somministrazione di bevande, quali spremute di arance e limoni). Per queste ultime dovrà essere rilasciata autorizzazione dal Settore Demanio, il cui responsabile avrà facoltà di concederne ulteriori.

La dott.ssa Iacono, in qualità di rup, ha provveduto a pubblicare l’avviso pubblico per le adesioni e l’assegnazione, sulla base della formazione delle graduatorie, delle sette postazioni a cui sarà rilasciata la concessione temporanea di occupazione di suolo per il periodo dell’iniziativa.

LE GRADUATORIE

Entro la scadenza del 13 maggio sono pervenute otto istanze per Piazzale Pietre Rosse, Belvedere Cuotto, Piazzale Soccorso (tre), area parcheggio Monticchio, La Rotonda, area Molo Borbonico. Una delle istanze per il Soccorso è però risultata non idonea per mancanza della SCIA.

Le sette “candidature” sono state valutate dalla commissione che la Iacono ha provveduto a nominare, così composta: presidente dott.ssa Filomena Schioppa, componenti dott. Dario Amoroso e dott. Raffaele Cacciapuoti.

Lo stesso rup ha ora proceduto all’approvazione delle graduatorie stilate sempre dalla commissione esaminatrice.

1) Umai Sushi Truck di Bonavia Gaetano Salvatore Piazzale Pietre Rosse punteggio 7

2) Viga Food di Angelino Paolo Piazzale Soccorso p. 9

3) We Love di Tarallo Rosa Piazzale Soccorso p. 7

4) Bacco di Dotto Bruno Area Parcheggio Monticchio p. 6

5) Polito Francesco Belvedere Cuotto p. 8

6) We Love Zingara di Simona Santoriello La Rotonda p. 6

7) Costantini Andrea Area Molo Borbonico p. 6

Sta di fatto che però nelle more è stata comunicata la rinuncia da parte di Costantini Andrea relativamente all’area Molo Borbonico. Al momento restano disponibili, in quanto non assegnate, due postazioni, precisamente una alla località Piazzale Pietre Rosse e l’altra per l’Area retrostante il Molo Borbonico lato sud. Per quanto riguarda la postazione demaniale nell’Area Parcheggio Monticchio l’istanza è stata trasmessa al responsabile del Settore Demanio per il rilascio dell’autorizzazione. La dott.ssa Iacono infine ricorda che il rilascio delle concessioni per le postazioni implica il pagamento del Canone Unico Patrimoniale. La data di inizio del progetto, il 1 giugno, è ormai vicinissima, ma come si vede l’iter è quasi completato.