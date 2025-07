Forio, Panza scampata alla crisi idrica: intervento lampo di EVI e Regione Campania scongiura l’emergenza

Un guasto improvviso, potenzialmente devastante per l’approvvigionamento idrico, è stato neutralizzato con efficacia e tempismo grazie alla perfetta collaborazione tra i tecnici dell’EVI spa e i dipendenti della Regione Campania. L’intervento, reso ancora più cruciale dal periodo estivo e dalla concomitante presenza di migliaia di turisti e residenti stagionali, ha evitato che la popolosa frazione di Panza, nel Comune di Forio, e le aree limitrofe rimanessero senz’acqua.

Tutto è cominciato con la scoperta di una falla su una condotta regionale di adduzione idrica ad alta pressione, in acciaio, del diametro di 150 millimetri, situata in un punto strategico della rete: nei pressi della concessionaria Renault, lungo la Via Provinciale, proprio all’ingresso della frazione.

La perdita avrebbe potuto mettere fuori uso un ampio tratto dell’impianto, costringendo alla sospensione dell’erogazione in un’area vastissima dell’isola.

Non appena è stato lanciato l’allarme, le squadre dell’EVI e i tecnici regionali si sono recati sul posto, organizzando in tempi record un intervento sinergico. Gli operai dell’acquedotto ischitano hanno utilizzato una pompa idrovora per svuotare il pozzetto dove si era verificata la rottura. Contestualmente, hanno rimosso il manto stradale per scoprire il punto esatto del guasto e garantito la sicurezza stradale con una gestione puntuale della viabilità.

Nel frattempo, i tecnici della Regione hanno provveduto a una prima messa in sicurezza del sistema idrico, applicando uno spessore in legno per tamponare provvisoriamente la falla. Questo escamotage ha consentito di mantenere attiva la condotta, scongiurando la chiusura dell’erogazione in piena stagione turistica.

Il lavoro si è concluso nella mattinata di martedì 30 luglio, quando una squadra specializzata, giunta da Napoli su incarico della Regione, ha proceduto alla sostituzione di un tratto di condotta lungo circa un metro e mezzo, eliminando definitivamente la porzione danneggiata.

L’intera operazione si è svolta senza causare interruzioni del servizio idrico, con grande soddisfazione dei residenti e delle attività locali. Il successo dell’intervento testimonia l’importanza di una cooperazione virtuosa tra enti pubblici e aziende partecipate, che quando agiscono con prontezza e spirito di servizio, riescono a tutelare con efficacia i beni comuni, come l’acqua, in momenti delicati come questo.