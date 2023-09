Forio, opere urgenti di difesa della costa al Soccorso

L’Amministrazione di Forio guidata da Stani Verde ha ereditato il dissesto idrogeologico in particolare delle coste e ora si è attivata per porre in essere interventi urgenti finanziati dal Commissario Legnini. In questo caso, è necessario intervenire per la realizzazione di “opere di difesa provvisionale in attesa di intervento definitivo” alla località Soccorso (stralcio funzionale 2).

Nella determina a contrarre il responsabile del I Settore ing. Luca De Girolamo ricorda che «le condizioni statiche dell’arteria stradale denominata via G. Mazzella, già fortemente compromesse dall’evento sismico dell’agosto 2017 e degli eccezionali eventi metereologici del novembre 2022, hanno subito un ulteriore peggioramento a seguito di un dissesto verificatosi in data 21/06/2023 con l’apertura di una voragine all’altezza degli Scogli degli Innamorati causata molto verosimilmente dal sifonamento delle relative strutture di contenimento».

Lo stato di dissesto della zona «è stato già oggetto di provvidenze da parte del Commissario ed in particolare sono stati riconosciuti a finanziamento, in “fase 1”, i seguenti interventi ricadenti lungo il suddetto tratto di costa Soccorso-Citara: Opere di difesa provvisionale in attesa di intervento definitivo – Località Soccorso – Cava dell’Isola – stralcio funzionale 1, per un importo di euro 200.000; Opere di difesa provvisionale in attesa di intervento definitivo – località Soccorso – stralcio funzionale 2, per un importo di euro 200.000». Entrambi gli interventi sono ricompresi nella Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023.

Dopo l’ultimo dissesto risalente al 21 giugno scorso, «considerato lo stato di pericolo in atto per la pubblica e privata incolumità, si è proceduto ad effettuare un intervento di somma urgenza a valere sui fondi riconosciuti dalla suddetta Ordinanza» e si è proceduto ad affidare i lavori di consolidamento del tratto di costa con copertura economica sull’intervento stralcio 1 (Soccorso-Cava).

Bisogna però prepararsi all’arrivo dell’autunno e dell’inverno ed infatti De Girolamo evidenzia che «in vista delle mareggiate autunnali risulta necessario eseguire interventi di rapida e semplice esecuzione dal punto di vista tecnico – amministrativo lungo i tratti a maggior rischio di crollo costituiti da paratie di pali in C.A. realizzati in opera, il tutto articolato secondo gli elaborati tecnici preliminari allegati».

E’ stata così richiesta a Legnini la rimodulazione delle risorse economiche «di alcuni interventi già inseriti in elenco alla Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023, al fine di concentrare risorse finanziare sulle opere urgenti ed indifferibili del tratto di Via G. Mazzella, ed in particolare per l’esecuzione dei predetti indifferibili interventi di messa in sicurezza, si richiedeva la rimodulazione di euro 536.000,00, già immediatamente disponibili, richiedendo al contempo un ulteriore finanziamento di euro 1.464.000,00 a fronte un costo stimato complessivo di euro 2.000.000,00».

Il Commissario ha autorizzato la spesa e il rup De Girolamo ha quindi affidato la redazione della relazione geologica al dott. Maurizio Di Landri per la spesa di 1.586 euro, mentre progettazione e altri servizi tecnici sono stati affidati all’ing. Giuseppe Mattera per l’importo di 35.780,16 euro.

Il progetto esecutivo è stato approvato a tambur battente e alla luce dell’urgenza di procedere alle opere di difesa della costa. Proprio in virtù dell’urgenza, De Girolamo ha optato per la procedura negoziata con il criterio del minor prezzo senza previa pubblicazione del bando con invito a cinque operatori. La gara sarà espletata sul Mepa sull’importo a base di gara di 370.108,48 euro.

Alla luce delle criticità presenti lungo la costa foriana, il Comune si riserva la facoltà di assegnare ulteriori opere analoghe di importo per l’importo di182.042,27 euro per mettere in sicurezza altro tratto del litorale.