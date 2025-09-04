Forio, oltre 4,4 milioni per rifare pontile Italia ’90, diga foranea e banchina avamporto

Il porto di Forio rifarà il Pontile Italia ’90, la diga foranea e sarà interessato da un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria da 330 mila euro per la banchina avamporto. Tre cantieri che segnano l’avvio di una fase di sistemazione complessiva per l’approdo foriano, grazie a un pacchetto di risorse che oggi ammonta a oltre 4,4 milioni di euro, frutto della combinazione tra fondi nazionali e regionali.

Il primo blocco di finanziamenti arriva dal decreto del Dipartimento Casa Italia, che ha approvato la graduatoria dei progetti presentati nell’ambito dell’avviso pubblico del 2 dicembre 2024. Questo programma, pensato per sostenere interventi di prevenzione del rischio sismico nelle infrastrutture delle isole minori, ha assegnato a Forio 1.127.000 euro.

La cifra è ripartita in due interventi mirati: 735.000 euro per l’adeguamento strutturale del Pontile Italia ’90, che necessita di un consolidamento per rispondere agli standard di sicurezza, e 392.000 euro per il secondo stralcio della manutenzione straordinaria della banchina avamporto, parte essenziale del sistema di ormeggio e accesso.

Accanto a questo finanziamento nazionale si inserisce il capitolo regionale, che rappresenta la quota più significativa del pacchetto. Con la deliberazione n. 531 del 6 agosto 2025, la Giunta della Regione Campania ha approvato lo stanziamento di 3.343.952 euro, da destinare interamente al porto di Forio. Le risorse provengono dalle economie maturate all’interno del Piano Sviluppo e Coesione – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (PSC MIT) e sono state liberate grazie a una ricognizione della Direzione Generale Mobilità, che ha accertato la possibilità di reindirizzare somme già disponibili verso interventi ritenuti prioritari.

L’assegnazione non è stata automatica, ma ha seguito un percorso avviato dal Comune di Forio con una nota ufficiale (prot. n. 4963 del 5 dicembre 2024). In quel documento veniva segnalata l’urgenza di mettere in sicurezza il porto dopo gli eventi meteorologici eccezionali che, tra il 16 e il 23 gennaio 2023, avevano compromesso ulteriormente la tenuta della diga foranea. Il Comune chiedeva due cose: l’utilizzo di 1,86 milioni di euro di economie di gara e di rendicontazione già maturate e la concessione di ulteriori 1,47 milioni di euro per completare le opere necessarie.

La Direzione Generale Mobilità ha verificato la correttezza della richiesta e la disponibilità delle risorse, confermando che il quadro finanziario era sostenibile. A quel punto la Giunta regionale, con la deliberazione di agosto, ha recepito integralmente la proposta, approvando una programmazione complessiva pari a 3,34 milioni di euro. Una scelta che garantisce al porto di Forio la copertura per il rifacimento e la messa in sicurezza della diga foranea, opera centrale per la protezione del bacino e delle strutture interne.

Il risultato è un quadro finanziario che consente al porto di Forio di guardare finalmente a un futuro di stabilità. Gli interventi previsti non si limitano a piccoli lavori di manutenzione, ma puntano a un adeguamento funzionale complessivo, con l’obiettivo di restituire all’isola un’infrastruttura moderna e sicura. Pontile, diga e banchina costituiscono i tre pilastri su cui poggia questa fase di rilancio, indispensabile per un approdo che rappresenta un nodo vitale nei collegamenti marittimi e nella vita quotidiana dell’isola.