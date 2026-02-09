Forio, nuovo avviso per affidare le attività sportive sulla spiaggia di via Genovino

Il Comune di Forio riapre la procedura per individuare associazioni e società sportive senza fini di lucro interessate a organizzare attività nell’area attrezzata sulla spiaggia di via Giacomo Genovino. La decisione arriva con la determina n. 310 del 9 febbraio 2026 firmata dal responsabile del settore, l’architetto Giampiero Lamonica.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Sport di tutti”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani insieme a Sport e Salute e ANCI, che punta a incentivare la pratica sportiva di base e l’utilizzo degli spazi pubblici all’aperto. Il Comune aveva già partecipato all’avviso pubblico ottenendo il finanziamento per la realizzazione dell’area sulla spiaggia, ma la precedente manifestazione di interesse non ha raccolto adesioni.

Da qui la scelta di pubblicare nuovamente l’avviso, con l’obiettivo di affidare la gestione dello spazio a uno o più soggetti qualificati che garantiscano manutenzione, organizzazione delle attività e supporto alla cittadinanza nelle fasce di libero utilizzo. L’area resterà infatti accessibile gratuitamente alla collettività nei momenti non riservati alle associazioni.

L’avviso sarà pubblicato per quindici giorni sul sito istituzionale dell’ente e all’albo pretorio. Si tratta di una procedura esplorativa che non comporta vincoli né diritti di prelazione per i partecipanti. Responsabile del progetto resta l’architetto Lamonica, già RUP dell’intervento.