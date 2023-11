Forio, nuova indagine di mercato per i distributori automatici

L’Amministrazione comunale di Forio ha deciso l’installazione di distributori automatici presso le strutture sportive e la Scuola Media. La formula scelta è quella della indagine di mercato per poi procedere ad invitare gli operatori interessati alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande, alimenti e snack. Operando «nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza».

Per la verità il responsabile del III Settore dott. Vincenzo Rando aveva già pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse con scadenza il 18 ottobre, ma qualcosa non deve essere andata per il verso giusto o la procedura risultata deserta, perché il rup ha proceduto a nuova pubblicazione con scadenza del termine al 1 dicembre.

I distributori saranno installati presso il Palazzetto dello Sport al Casale, il campo sportivo di Forio, il campo sportivo di Panza e la Scuola Media Statale “Santa Caterina da Siena”.

Il servizio «è a favore di utenti e visitatori autorizzati ad accedere ai locali per eventi, manifestazioni o ingressi vari», ma l’avviso precisa altresì «che l’utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo e che, pertanto, la società concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l’eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti».

I canoni di concessione per l’utilizzo degli spazi e/o suoli comunali, consumi elettrici necessari all’installazione di massimo 15 distributori automatici sono calcolati in 3.000 euro annui. Il contratto avrà durata di quattro anni senza possibilità di proroga, «se non per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario».

Tra gli operatori interessati, ne verranno selezionati almeno cinque da invitare alla procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.