Forio, nuova fogna in via Casale per gli allagamenti “da fanghi”

L’Amministrazione comunale di Forio ha approvato il Documento d’indirizzo alla Progettazione relativo ai “Lavori di realizzazione di un tratto fognario bianco alla Via Casale”. Si tratta di un intervento per prevenire allagamenti da acqua piovana che già nel passato si verificavano in zona e che erano stati risolti con precedenti lavori. Ma le criticità adesso riguardano una zona e una circostanza specifica, ovvero il deposito dei famosi fanghi dell’alluvione di Casamicciola che tante polemiche ha suscitato.

Ebbene, ora l’Amministrazione guidata da Stani Verde intende porre rimedio a uno dei problemi causati da quella decisione, come spiegato nella stessa delibera approvata dalla Giunta. Ricordando che «in seguito all’alluvione del 26.11.2022 una quota parte dei fanghi della frana principale di Casamicciola Terme sono stati allocati temporaneamente in un’area di circa 4000 mq. alla via Casale». E lì sono rimasti e sembrano destinati a rimanere ancora a lungo, nonostante l’avverbio “temporaneamente”.

Sta di fatto che «i fanghi della frana sono stati idoneamente coperti da teloni, il tutto tale da rendere però la detta area impermeabile» e dunque «detta condizione ha modificato il coefficiente di afflusso, riducendo le aliquote di acque meteoriche che possono naturalmente infiltrarsi al suolo ed aumentando di conseguenza quelle di ruscellamento che si riversano sulla sede stradale, il tutto tale da rendere insufficiente l’attuale sistema di smaltimento».

E’ necessario intervenire e il Comune «intende procedere alla risoluzione della problematica sopra descritta realizzando un nuovo tratto fognario alla via Casale».

Il responsabile del I Settore è stato incaricato di avviare le procedure inerenti la redazione del Documento d’indirizzo alla Progettazione «al fine di procedere alla redazione delle fasi successive di progettazione».

Il D.I.P. è stato redatto e la delibera dà atto che dalla sua approvazione «non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente trattandosi di approvazione di Documento d’indirizzo alla Progettazione e che l’approvazione del D.I.P. in oggetto risulta propedeutico al reperimento di idonee fonti di finanziamento».

Sarà in seguito appunto necessario trovare il modo di finanziare le opere, il cui costo non è ad ogni modo cospicuo. Il totale del progetto ammonta infatti a 197.412,79 euro, di cui 160.742,80 per i lavori (124.354,73 soggetti a ribasso).

Con la medesima delibera con cui ha approvato il D.I.P., la Giunta ha nominato rup l’ing. Luca De Girolamo.