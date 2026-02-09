lunedì, Febbraio 9, 2026
Forio, nominato il funzionario responsabile dei tributi comunali

di Redazione Web
La Giunta municipale di Forio ha approvato la nomina della dottoressa Gabriella Galasso quale funzionario responsabile dei tributi comunali. La deliberazione, adottata nella seduta del 6 febbraio 2026, attribuisce alla responsabile del Settore Ragioneria e Tributi tutti i poteri organizzativi e gestionali connessi all’applicazione, all’accertamento e alla riscossione delle principali entrate dell’ente.

L’incarico riguarda in particolare IMU, TARI, imposta di soggiorno, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, oltre alle attività residue legate alla precedente imposta unica comunale. Alla funzionaria spetterà anche la sottoscrizione degli atti e la rappresentanza dell’ente nelle eventuali controversie in materia tributaria.

La nomina decorre dal 16 gennaio 2026 ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile per garantire continuità amministrativa e piena operatività nella gestione delle entrate comunali.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

