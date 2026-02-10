martedì, Febbraio 10, 2026
Forio, nominata la commissione per l’assegnazione dei posteggi nei mercati di centro e Panza

Il Comune di Forio ha nominato la commissione incaricata di valutare le domande presentate nell’ambito del bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi nei mercati periodici di via Matteo Verde, nel centro cittadino, e del piazzale Cava di Scala a Panza. Il provvedimento è contenuto nella determinazione del responsabile del settore Tributi e Attività produttive, Francesca Iacono, datata 10 febbraio 2026.

La procedura, avviata con delibera di Giunta del novembre scorso e successivo bando pubblicato tra dicembre e fine anno, riguarda l’assegnazione complessiva di ventuno spazi destinati al commercio su aree pubbliche, con cadenza bisettimanale, di cui otto nel mercato del centro e tredici nella frazione di Panza, con una quota riservata a operatori in condizione di disabilità.

Alla scadenza dei termini sono pervenute tre istanze. Una è stata dichiarata non idonea perché presentata fuori termine, un’altra esclusa per mancata integrazione documentale richiesta in fase istruttoria, mentre una sola domanda è risultata completa e ammessa alla procedura.

La commissione di gara sarà composta dalla dirigente Francesca Iacono in qualità di presidente, con i funzionari Mario Casciello e Raffaele Cacciapuoti nel ruolo di componenti, quest’ultimo anche segretario verbalizzante. L’organo dovrà ora esaminare la documentazione e procedere alla formazione della graduatoria che sarà successivamente pubblicata anche sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

