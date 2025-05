Forio, mercoledì Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Forio è convocato per mercoledì 21 maggio alle ore 18.30 in sessione straordinaria. Dieci i punti all’ordine del giorno, di cui solo il primo proposto dalla maggioranza: “Scuola media S. Caterina da Siena – Accertamento proprietà comunale di aree acquisite per usucapione”.

Seguono quelli richiesti a più riprese dal consigliere di minoranza Vito Iacono e non ancora discussi, tra cui: depuratore; partecipate; Parco dell’Epomeo; collegamenti marittimi gratuiti per pazienti oncologici e disabili; lavori al “Balsofiore”; Consulta per la frazione Panza; revoca incarico assistenza legale; edilizia scolastica; strisce blu; Delibera di indirizzo agli Uffici ed alla Giunta Municipale in ordine ai corretti adempimenti rispettosi della delibera di Consiglio Comunale n.16 del 4 giugno 2024.