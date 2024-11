Forio, manutenzione urgente al cimitero

Il Comune di Forio deve far eseguire, per motivi di sicurezza, lavori urgenti di manutenzione al cimitero di Via degli Agrumi. Come riferisce il responsabile del Servizio Patrimonio, Protezione Civile arch. Marco Raia, la situazione di pericolo è stata segnalata all’VIII Settore dal consigliere delegato alla manutenzione e gestione dei cimiteri, che ha evidenziato «alcune problematiche rilevate al cimitero comunale di Forio in via Degli Agrumi, quali il deterioramento e successiva rottura del copriferro del cordolo longitudinale, sporgente la copertura del portico loculi fronte nord».

Lo stesso ufficio si è attivato per eseguire un sopralluogo, che ha confermato le problematiche, che potrebbero causare distacchi e cadute di calcinacci o peggio. Dunque è urgente eseguire, «al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, alcuni interventi di manutenzione alla copertura del suddetto portico a protezione dei loculi sottostanti». Raia ha quantificato l’importo dell’intervento in 18.015,53 euro complessivi oltre Iva, di cui 14 521,89 per i lavori veri e propri.

Alla luce dell’importo il responsabile dell’VIII Settore ha proceduto con trattativa diretta sul Mepa, contrattando con l’impresa foriana “Salvatore Ruggiero”, che ha offerto un importo netto di 13.500 euro. Raia ha dunque proceduto ad affidare i lavori, impegnando la spesa complessiva di 17.378,82 euro.