Forio, manutenzione per La Colombaia in vista della riapertura

Ugo De Rosa | Proseguono gli interventi per restituire alla fruizione di residenti e ospiti la Villa “La Colombaia”, da troppo tempo abbandonata a se stessa. La nuova Amministrazione guidata da Stani Verde e in particolare il consigliere delegato alla Cultura Davide Laezza mantengono la parola data ai foriani e si impegnano per rispettare il cronoprogramma tracciato. Dopo la pulizia del giardino, infatti, la villa che fu di Luchino Visconti sarà oggetto di ulteriori lavori di manutenzione ordinaria, propedeutici alla completa riapertura.

Il responsabile del V Settore Porto – Patrimonio arch. Gianpiero Lamonica ha infatti provveduto all’affidamento di tali interventi. In premessa ricorda proprio che «l’Ente, dopo aver eseguito vari sopralluoghi presso l’immobile appartenente al patrimonio culturale comunale Villa “La Colombaia”, ritiene necessario procedere ad una serie di lavori di manutenzione ordinaria presso detto bene».

Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria dall’importo limitato, per i quali il Codice degli Appalti consente l’affidamento diretto.

Per quanto riguarda i lavori relativi ad opere murarie e di pitturazione interne ed esterne, Lamonica ha richiesto un preventivo alla ditta locale “Vuolo Marco”, che ha offerto un costo di 22.000 euro oltre Iva.

Sempre per le vie brevi, ha richiesto offerta per il rifacimento delle staccionate in legno, divelte e/o ammalorate, nell’intera area della villa, alla ditta foriana “Eicon adv”, che ha proposto il prezzo di 12.000 euro netti.

Per l’adeguamento dell’impianto elettrico il responsabile del V Settore si è rivolto alla ditta “Essevi Multiservice” di Ischia, il cui preventivo ammonta a 5.288,43 euro oltre Iva.

Tutti preventivi ritenuti congrui e vantaggiosi per il Comune e dunque Lamonica ha proceduto senza indugi ai relativi affidamenti. La spesa complessiva ammonta a 47.931,46 Iva compresa. Un costo basso per compiere un ulteriore importante passo verso il recupero de “La Colombaia”.