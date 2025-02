Forio, locato un fondo a Panza da destinare a parcheggio

L’Amministrazione comunale di Forio porta avanti l’iniziativa di locare aree private da destinare a parcheggi pubblici, «al fine di decongestionare i centri abitati particolarmente gravati dal traffico e dalla carenza di posti auto». Dopo la pubblicazione dell’avviso per manifestazioni di interesse, a settembre 2023 era pervenuta da parte di Francesco Savio l’offerta di un fondo ubicato a Panza alla Via Pozzi. Dopo la valutazione da parte della apposita commissione, a settembre scorso (ovvero dopo un anno) il responsabile del Settore Patrimonio affidava al geom. Errico Romano la perizia estimativa del fondo per determinare il più probabile valore di mercato, depositata a novembre.

Il fondo, «oggi classificato come terreno agricolo (vigneti, ndr), ricade in zona ATS (ambito trasformazione per servizi) del vigente PUC del Comune di Forio, ovvero “area destinata ad attrezzature pubbliche o private di uso pubblico di nuovo impianto…con possibilità da parte del privato di attrezzarle per svolgere attività di uso pubblico».

Ora la Giunta si è attivata approvando lo schema del contratto di locazione. Prima del perfezionamento, è infatti necessario ottenere dal locatore un titolo abilitativo idoneo per il cambio di destinazione d’uso da terreno agricolo ad area da adibire a parcheggio. Preso atto della perizia di stima e approvato lo schema di contratto, gli ulteriori adempimenti sono stati demandati al responsabile del Settore I. La durata del contratto di locazione è prevista in sei anni rinnovabili automaticamente per altri sei. Alla luce di quanto accertato dalla perizia, il canone di locazione annuale è stato stabilito in 7.627,50 euro annui, ovvero 635 mensili.