Forio, lite tra tassisti a Citara: interviene la Polizia Locale

Scontro fisico nel parcheggio dello stazionamento autobus di via Giovanni Mazzella. Gli agenti, avvisati dai passanti, identificano i protagonisti e riportano la calma. Uno dei contendenti ha riportato lesioni lievi.

Attimi di tensione nella tarda mattinata di ieri nella zona di Citara, dove una lite tra due tassisti è degenerata in uno scontro fisico nel parcheggio dello stazionamento autobus di via Giovanni Mazzella. L’episodio, avvenuto in piena area turistica e sotto gli occhi di cittadini e villeggianti, ha richiesto l’intervento immediato della Polizia Locale, che ha riportato la situazione sotto controllo evitando conseguenze più gravi.

Secondo quanto riferito, la pattuglia del nucleo stradale, già in servizio nella zona, è stata avvisata da alcuni passanti della rissa in corso. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato i due contendenti separati, ma visibilmente agitati, e hanno immediatamente avviato le procedure di identificazione, raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le prime ricostruzioni parlano di un diverbio verbale nato per motivi ancora in fase di accertamento, sfociato rapidamente in spinte, strattoni e colpi, tra le urla che hanno attirato l’attenzione e la preoccupazione di famiglie e bambini in transito. Uno dei due tassisti ha riportato lesioni lievi, con una prognosi di tre giorni, come certificato dal referto medico acquisito dagli agenti.

Dal comando della Polizia Locale è arrivato un plauso al lavoro degli operatori impegnati sul posto, sottolineando come prontezza e professionalità siano elementi essenziali per garantire ordine e rispetto delle regole in ogni contesto, soprattutto in aree ad alta frequentazione turistica. «Siamo quotidianamente al lavoro per tutelare la tranquillità dei cittadini e il decoro delle attività pubbliche, compresi i servizi taxi» hanno commentato i responsabili.

La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti, che dovranno stabilire eventuali provvedimenti penali e amministrativi. Nel frattempo, la Polizia Locale ribadisce il proprio impegno a intervenire con fermezza e imparzialità in ogni situazione di criticità.