Forio, liquidate le indennità per i fanghi depositati al Casale per l’occupazione dal 2022 fino al 2024

L’ing. De Girolamo ha provveduto alla liquidazione rispettivamente di 45.898,76 e 1.638,90 euro

Il Comune di Forio ha ultimato il pagamento delle indennità di occupazione temporanea dei terreni alla località Casale dove dal 2022 erano stati depositati i fanghi dell’alluvione. Per gli stessi poi, come è noto, è stato deciso l’esproprio con occupazione d’urgenza per la realizzazione del parco urbano.

Nella determina di liquidazione a tre proprietari il responsabile del I Settore ing. Luca De Girolamo ripercorre le fasi di quella iniziativa che era stata accompagnata da resistenze e polemiche. sta di fatto che «a seguito del grave e straordinario evento calamitoso verificatosi sull’isola d’Ischia in data 26 e 27 novembre 2022 si rilevava sul territorio isolano, ed in particolare nel comune di Casamicciola Terme, la presenza di notevoli accumuli di detriti e di terreno residui delle frane causate dall’evento de quo». Il Commissario Legnini, con l’Ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022, disponeva: «I sindaci dell’isola di Ischia sono autorizzati ad individuare siti di stoccaggio provvisorio per le immediate necessità di sgombero delle strade, delle infrastrutture e degli altri luoghi invasi dalle colate detritiche».

Il sindaco di Forio (all’epoca Francesco Del Deo), «considerata la necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l’aspetto igienico – sanitario per la pubblica incolumità e per l’ambiente e preso atto dell’esistenza della grave necessità pubblica di procedere – attraverso la procedura dell’occupazione d’urgenza – al reperimento di aree da adibire a piazzole di stoccaggio provvisorio dei residui delle suddette colate detritiche, individuava quale area idonea alla funzione di che trattasi quella sita in località Casale individuata in catasto al Fg. 13 P.lle 748-803-805; lo stesso, per le ragioni innanzi esposte, emetteva Ordinanza sindacale n. 199/2022 con la quale ordinava che con effetto immediato venissero occupate in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di mesi 3 (tre) salvo proroga, le aree site in località Casale al Fg. 13 P.lle 748-803-805 da adibire ad aree per stoccaggio di detriti, terreno, ramaglie, legname e quant’altro derivante dalle colate detritiche del 26 e 27 novembre u.s., determinando di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennità di occupazione spettante ai proprietari delle suddette aree».

I terreni in questione sono quelli proprietà di Francesco e Maria Beatrice Capuano, che sono anche più volte ricorsi al Tar.

I SOLLECITI DEI CAPUANO

Una occupazione prorogata con successive ordinanze sia di Del Deo che di Stani Verde fino al 26 maggio 2024. Quando era già partito il progetto del parco urbano. Infatti con il decreto sindacale n. 22 del 24.05.2024 era stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e il 31 maggio era avvenuta l’immissione in possesso.

Per quanto riguarda l’originaria in possesso per il deposito dei fanghi, questa risale al 15 dicembre 2022. A gennaio 2023 veniva determinato in via provvisoria l’ammontare delle indennità di occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari, facendo riferimento alla perizia di stima commissionata. Ne emergeva un valore di mercato pari a 95 euro al mq per tutti i terreni occupati.

L’ing. De Girolamo precisa che le aree occupate fino al 24 maggio 2024 non risultavano interessate dalla successiva espropriazione. Una precisazione su cui calcolare la somma da liquidare, ovvero un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio.

Sta di fatto che il Comune ha tardato nel pagamento e ad aprile scorso dai Capuano è arrivata la messa in mora. Sono ancora trascorsi dei mesi e il 21 agosto è pervenuto il sollecito. Ora il responsabile del I Settore si è attivato, attestando che la quota mensile ammonta a 915,25 euro per un fondo e a 393,63 per il secondo. Il periodo di occupazione dal 15 dicembre 2022 al 24 maggio 2024 (data del decreto per l’occupazione preordinata all’esproprio) è pari a 526 giorni e pertanto l’indennità da corrispondere a ciascun proprietario ammonta a 22.949,38 euro.

Adottata la determina di liquidazione, la spesa complessiva ammonta a 45.898,76 euro.

Analogo discorso, ma per una somma limitata, per l’altro terreno di proprietà Di Lustro (la particella 748). Qui l’indennità di occupazione temporanea va calcolata per il periodo dal 1 aprile al 24 maggio 2024, con i medesimi criteri.

Infatti De Girolamo ricorda che a giugno dello scorso anno erano già stati liquidati a Maria Teresa Di Lustro 4.552,10 euro per il periodo da 1 novembre 2023 al 31 marzo 2024. Gli altri proprietari del terreno avevano infatti comunicato che la liquidazione venisse eseguita a suo favore.

Per i 54 giorni di occupazione, l’indennità liquidata ammonta a1.638,90 euro.