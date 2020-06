Forio. Lavori pubblici, al via alcuni cantieri

Prenderanno il via, a breve, nuovi cantieri strategici per il territorio del comune di Forio.

Dichiara il consigliere Davide Castagliuolo: “Mi piace informare i nostri concittadini che martedì 16 giugno inizieranno i lavori di messa in sicurezza, nuovo sistema fognario ed opere di urbanizzazione primaria alla Via Spadara. GIOVEDÌ 18, invece inizieranno i lavori di sistemazione ed asfalto alle seguenti arterie: 1)via Marisdeo e Via Casa Mattera per mq 3910.

2) Via Provinciale Lacco/Via Provinciale Panza per mq 4480.

La ditta vincitrice della gara è la “Geniale Srl di Napoli.”

I lavori sono stati finanziati con un mutuo trentennale di euro 300.000 della Cassa Depositi e Prestiti, proposto e curato dall’allora Assessore al Bilancio Davide Castagliuolo.

“I fondi risparmiati con il ribasso di gara – sottolinea il consigliere Davide Castagliuolo – saranno utilizzati per la sistemazione ed asfalto di altre strade comunali. Il tutto fa parte del progetto di messa in sicurezza e di miglioramento della viabilità nel nostro Comune.”