Forio. Lavori in via Marina, cambia il senso di marcia

Continuano, con speditezza, i lavori pubblici che stanno interessando il Waterfront di Forio. Cantieri di fondamentale importanza che stanno portando alla realizzazione di lavori di grande rilievo per l’intero territorio comunale, lavori che cambieranno in meglio l’ingresso al comune stesso e la sua fruibilità

Al fine di procedere con i lavori, quindi, è stata emessa una nuova ordinanza che regolamenta la viabilità dell’area.

In particolare, a partire da oggi, 09.03.2021 e sino al termine dell’esigenza, è istituito divieto di transito e sosta nel tratto Via Genovino, Via Marina e Via C. Colombo interessato dal cantiere, dirottando il traffico totalmente in via Mons. Schioppa ove insiste senso unico alternato con regolazione semaforica.

Scrivono dal comune: “Ci scusiamo per gli eventuali disagi alla cittadinanza, ma, ne siamo certi, i benefici che ne scaturiranno saranno maggiori.

