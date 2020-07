Forio. Lavori alla pubblica illuminazione, arriva la “Doldo Carlo”

Il Comune di Forio si è deciso a far eseguire i necessari lavori all’impianto di pubblica illuminazione in diverse strade del territorio, per “tappare le falle”, ovvero rimediare all’oscuramento che crea disagi alla cittadinanza. Il tutto, come si evidenzia nella determina del responsabile del VII Settore Patrimonio arch. Nicola Regine, proprio a seguito di varie segnalazioni di cittadini residenti in via Sorgeto, via Fumerie, via Casa Polito, che «segnalavano il cattivo funzionamento dell’ impianto di pubblica illuminazione nei tratti viari sopra citati, con conseguenti disagi e situazioni di pericolosità».

Trattandosi di lavori sottosoglia, Regine è ricorso all’affidamento diretto contattando la “Doldo Carlo” di Sorrento, che è ben conosciuta avendo già svolto nel passato numerosi lavori per conto del Comune.

L’offerta dell’impresa sorrentina per i lavori di implementazione dell’impianto di pubblica illuminazione nelle tre strade ammonta a 28.154,04 euro oltre Iva al 22% ed è stata ritenuta congrua da Regine, che pertanto ha proceduto senza indugi all’affidamento per la spesa complessiva di 34.348 euro Iva compresa.

I residenti di via Sorgeto, via Fumerie e via Casa Polito attendono con ansia di poter finalmente fruire di una illuminazione degna di un paese civile.