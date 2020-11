Forio. Lavori al muro della Chiesa di San Vito, paga il Comune

La Chiesa Madre di San Vito di Forio, acquisita al patrimonio comunale, necessitava di alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al muro di confine, al fine di eliminare problemi di infiltrazioni di acqua piovana nella limitrofa proprietà privata.

Ovviamente se ne è dovuto fare carico il Comune, trattandosi di un bene di proprietà dell’Ente. Come sempre accade per i lavori in economia, il dirigente del I Settore Urbanistica arch. Marco Raia aveva contattato per le vie brevi la ditta locale “Cama Costruzioni”, che aveva presentato un preventivo di 2.954 euro oltre Iva. Per interventi consistenti in particolare nella spicconatura dell’intonaco esistente, nel rifacimento dello stesso intonaco con posa di rete plastificata e nella tinteggiatura. A questo punto Raia però chiedeva non solo uno sconto, ma anche un intervento aggiuntivo, ovvero la impermeabilizzazione alla faccia orizzontale del muro. L’impresa aveva accettato di eseguire il tutto per il prezzo di 2.082 euro oltre Iva.

Ora, a lavori eseguiti, Raia ha provveduto a liquidare la fattura trasmessa dalla “Cama Costruzioni”. La spesa complessiva, Iva compresa, ammonta a 2.540,04 euro.