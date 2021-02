Forio. Lavori al molo peschereccio, il direttore dimissionario verrà “ripescato”

- Advertisement -

Ugo De Rosa | I lavori di riqualificazione del Molo peschereccio e servizi, aggiudicati dal Comune di Forio alla fine del 2019, sembrano destinati a dover subire ripetute interruzioni. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania con fondi PO FEAMP 2014-2020, è finalizzato alla realizzazione o adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca. E per la esecuzione di tali interventi il Comune si era visto assegnare un finanziamento di 392.751,26 euro.

Si era quindi proceduto alla gara d’appalto, aggiudicata alla impresa “ADV Associati” di Quarto per l’importo contrattuale di 183.119,84 euro. Ma dopo la consegna dei lavori, c’era stata la prima interruzione causata dalle avverse condizioni meteo marine. Riprendendo a gennaio 2020. Ma ecco che a marzo il lockdown aveva nuovamente costretto a fermare tutto. Alla ripresa, si era evidenziata la necessità della solita perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori arch. Francesco Ambrosino e approvata a novembre scorso dal rup arch. Giampiero Lamonica.

Tutto bene? Niente affatto! Ad inizio anno si è verificato un ulteriore intoppo. Infatti il direttore dei lavori arch. Francesco Ambrosino si è dimesso, essendo nel frattempo il 31 dicembre scaduto il contratto di lavoro con il Comune di Forio. Una circostanza che ha costretto Lamonica a sospendere nuovamente i lavori, che non possono procedere senza un direttore.

Il rup si è quindi attivato per individuare un nuovo direttore dei lavori, ricevendo l’ormai consueto rifiuto da parte dei vari responsabili di Settore, che hanno ribadito ancora una volta «l’impossibilità da parte del personale tecnico in organico presso le competenti aree del settore a svolgere le prestazioni professionali» richieste a causa della notevole mole di lavoro.

Nella determina a contrarre con cui stabilisce di procedere a trattativa diretta sul Mepa alla luce dell’importo sotto soglia, Lamonica evidenzia comunque che l’arch. Francesco Ambrosino «durante la nomina interna all’Ente di direttore dei lavori, ha acquisito adeguata conoscenza dei luoghi e delle problematiche di cantiere che interessano i lavori in corso». Lasciando dunque intendere che la trattativa avverrà proprio con il direttore dimissionario. Sull’importo base della parcella, calcolato in 6.931,56 euro oltre Iva e oneri previdenziali.

L’affidamento vero e proprio giungerà in seguito, al momento Lamonica con la determina a contrarre dà il via alla trattativa, impegnando la somma complessiva di 8.794,76 euro.