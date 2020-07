Forio. Lavori al lungomare, nominati direttore operativo e coordinatore della sicurezza

Con la ripresa dei lavori pubblici si registra un nuovo incremento di incarichi tecnici esterni da parte dei Comuni. A Forio, in questo caso specifico, il dirigente del I Settore Urbanistica arch. Marco Raia ha dovuto affidare due incarichi per quanto riguarda il primo stralcio dei lavori di riqualificazione del Piazzale C. Colombo e di via C. Calise. Un progetto dell’importo di 1.403.828 euro finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Lavori aggiudicati a a gennaio scorso al “Research Consorzio Stabile” di Napoli per l’importo contrattuale di 920.633,28 euro oltre Iva. Poi è arrivata l’emergenza Covid-19 che ha bloccato tutto.

Già con la Fase 2 i cantieri erano ripartiti e adesso per questi lavori necessita nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il direttore operativo. A fine aprile Raia aveva provveduto alla solita “indagine interna” che dà sempre esiti negativi. Ed infatti in entrambi i casi i vari responsabili di settore si erano dichiarati indisponibili a svolgere tali compiti.

Di qui la necessità di affidare gli incarichi a professionisti esterni. Trattandosi di importi inferiori a 40.000 euro, Raia è ricorso alla trattativa diretta sul Mepa. Partendo, nel primo caso, dalla base di 17.578,94 euro oltre Iva e Cassa e contrattando con l’arch. Andrea Mattera, che ha offerto 17.000 euro netti. Raia ha quindi provveduto ad aggiudicare l’incarico di coordinatore della sicurezza, o almeno così dovrebbe essere. Avendo prodotto due determine quasi in contemporanea, in un passaggio Raia si è confuso con l’incarico di direttore operativo, che però risulta affidato ad altro professionista. Ormai a questi errori, e alle successive correzioni, siamo abituati. La spesa complessiva ad ogni modo ammonta a 21.569 euro.

Quanto al direttore operativo, la trattativa diretta sul Mepa è partita dall’importo base di 7.031,58 euro oltre Iva e Cassa. L’arch. Maria Iacono ne ha offerti 6.900 e anche in questo caso Raia ha provveduto all’aggiudicazione. Per un importo complessivo di 8.754,72 euro.

Tutte spese già previste nel quadro economico del progetto e coperte dal mutuo.