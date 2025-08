Forio, l’arrestato riprende tutto in diretta: “Nessuna fuga né speronamento”. I legali: il video lo scagiona

Una versione dei fatti profondamente diversa da quella finora circolata nelle ricostruzioni ufficiali e nei comunicati istituzionali: è quanto emerge dalle dichiarazioni degli avvocati Sergio Pisani e Marco Cioffi, legali del professionista 37enne arrestato nei pressi del porticciolo di Forio d’Ischia dopo un presunto speronamento a una moto d’acqua della Polizia di Stato.

I due penalisti sostengono che il loro assistito non abbia né tentato la fuga né provocato intenzionalmente la caduta in acqua dell’agente. A loro sostegno, presentano un video che, a loro dire, rovescia l’impianto accusatorio.

Il filmato, spiegano, è stato registrato in diretta su Facebook dallo stesso indagato, mentre navigava al largo con musica ad alto volume. Le immagini mostrano l’imbarcazione prima dell’impatto con una delle due moto d’acqua della Polizia, documentando – secondo i legali – una dinamica che smentirebbe la versione fornita dalle autorità. “Le riprese – dichiarano Pisani e Cioffi all’ANSA – mostrano in modo inequivocabile che il nostro assistito non stava tentando di eludere alcun controllo. Al contrario, è la moto d’acqua della Polizia ad avvicinarsi frontalmente”.

Il video verrà depositato domani presso il Tribunale di Napoli, davanti al giudice della settima sezione incaricato del procedimento per direttissima. I difensori chiedono che il filmato venga visionato con attenzione e imparzialità, giudicandolo un elemento chiave per la valutazione della condotta dell’indagato. “È preoccupante – osservano – che un cittadino possa finire in carcere sulla base di una ricostruzione che non trova riscontro nei fatti. Grazie a questo documento video, potremo finalmente fare piena luce su quanto realmente accaduto”.

I legali annunciano l’intenzione di avviare una ricostruzione completa della vicenda, sottolineando la necessità di confutare punto per punto le accuse mosse al loro assistito. Sullo sfondo resta il tema, tutt’altro che secondario, dell’uso della forza e della trasparenza nei controlli in mare, specie in un contesto, come quello ischitano, dove l’equilibrio tra legalità e diritti civili è tanto delicato quanto imprescindibile.