Forio. Lamonica riapre Sorgeto e Cava dell’Isola

Dopo l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e delimitazione i bagnanti potranno godere della baia e della spiaggia più rinomate di Forio fino al 30 ottobre

Finalmente buone notizie per i bagnanti affezionati delle due località più rinomate di Forio, la Baia di Sorgeto e la spiaggia di Cava dell’Isola. Dopo l’adozione di tutte le precauzioni del caso, possono riaprire seppure parzialmente fino al 30 ottobre, termine della stagione estiva.

Nel caso di Sorgeto, dopo l’ultima frana dell’ottobre dello scorso anno, il responsabile del V Settore arch. Gianpiero Lamonica ha provveduto a far eseguire da una ditta specializzata dapprima l’ispezione e controllo delle opere di contenimento apposte ai costoni rocciosi sovrastanti la baia. Quindi, emersa dall’ispezione la necessità di eseguire la manutenzione ordinaria delle reti paramassi, le aveva affidate alla stessa ditta. Al termine l’impresa ha relazionato «che allo stato attuale i lavori integrativi effettuati garantiscono e salvaguardano di fatto l’utenza, certificando l’eliminato pericolo per l’immediato».

A questo punto Lamonica ha potuto emanare l’ordinanza che revoca parzialmente la precedente di interdizione dello scorso ottobre. La Baia di Sorgeto può quindi essere riaperta, nei tratti già ritenuti non pericolosi negli anni scorsi, fino al prossimo 30 ottobre. Tra le zone interdette perché pericolose, le grotte retrostanti le vasche di acqua calda.

Come ogni anno, dunque una riapertura parziale e temporanea per consentirne la fruizione nel periodo estivo. In sostanza, ogni primavera si dovrà procedere a controlli ed eventuali interventi di manutenzione.

Stesso discorso per Cava dell’Isola. Dopo l’ultima, recente frana, Lamonica aveva commissionato una relazione geologica alla dott.ssa Filomena Miragliuolo. Dalla quale emergeva che nel settore meridionale della spiaggia permangono elevati rischi di frana e dunque deve essere interdetto almeno per 20 metri dal piede del costone. Il settore settentrionale (dalla scala di accesso fino all’area delle sorgenti), presenta invece rischi bassi anche grazie alle gabbionate già realizzate e dunque è sufficiente apporre delimitazioni a una distanza di 2 metri dal piede del costone.

Lamonica aveva già provveduto ad affidare alla ditta D’Ambra Giuseppe i lavori di riposizionamento della delimitazione con pali e reti metalliche e apposita cartellonistica che indichi il pericolo nelle rimanenti zone. Lavori eseguiti in due tranche ma comunque ora terminati. E dunque il responsabile del V Settore ha potuto adottare l’ordinanza di riapertura parziale e a termine della spiaggia libera più famosa di Forio «esclusivamente per l’area che principia dalla scala di accesso fino all’area sita nei pressi delle “pietre rosse” (area delimitata sia a nord sia a sud da transennamenti completi di adeguata cartellonistica), permettendo, sino a tale data (30 ottobre, ndr), l’accesso all’arenile e la balneazione esclusivamente nelle zone delimitate». Dal 1 novembre, l’arenile tornerà off-limits.

Nell’ordinanza Lamonica dispone anche l’intensificazione delle «operazioni di controllo in riferimento alle normative vigenti in materia di Emergenza epidemiologica da Covid-19 ed alle ordinanze emesse dalla Regione Campania».